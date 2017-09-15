Вячеслав Фетисов: "Информация ВАДА по делам 95 спортсменов не повод расслабляться"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Вячеслав Фетисов обеспокоен призывом антидопинговых агентств об отстранении России от участия на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Экс-хоккеист также добавил, что ситуация вокруг 95 спортсменов остается неоднозначной.

– В отношении этих 95 человек закрыты дела, но не факт, что при получении дополнительной информации ситуация не изменится, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – Есть и другие спортсмены, которые находятся под расследованием. Как тут расслабляться? Мы должны правильно транслировать то, что исходит от международных организаций. Сейчас нельзя расслабляться, нужно мобилизоваться. Мы можем расслабиться только тогда, когда все наши спортсмены поедут на Олимпиаду, до которой осталось пять месяцев

Призыв антидопинговых агентств об отстранении России? Позиция этих организаций давно сформировалась. Это знак для всех причастных к нашему спорту, чтобы все начальники – большие и поменьше – поняли, что ситуация непростая. Нужно налаживать контакты, договариваться со всеми организациями, у нас есть члены МОК, министр, вице-премьер, люди, которые отвечают за спорт в стране. Это серьезный месседж относительно того, что ситуация сейчас неоднозначная.