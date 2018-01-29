Вячеслав Быков: "Сборной России на Олимпиаде важно выплескивать энергию только на льду"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что национальная команда способна достигать самых важных побед. Специалист также добавил, что россиянам на Олимпийских играх-2018 важно выплескивать энергию только на льду.

– Сборной России, чтобы справиться с давлением надо сохранить эмоциональный настрой, не расплескать эмоции, правильно готовиться, правильно относиться к сопернику, не принижать их достоинств, – цитирует "Р-Спорт" Быкова. – Ребятам нужно абстрагироваться от всего, что мешает подготовке: надеть колпак, сосредоточится на себе и партнерах, чтобы всю свою энергию выплескивать только на льду. Это непросто, но я считаю, что у нас очень профессиональный тренерский штаб. Хоккеисты – с хорошим опытом, молодым задором, горящими глазами. Они способны достигать самых важных побед.