Врачи российских спортсменов на Олимпиаде-2018 имеют запас лекарств от норовируса

Врачи, сопровождающие российских спортсменов на Олимпиаде-2018, обладают необходимым запасом лекарств и готовы к рискам норовируса. Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Позже появилась информация о том, что вирусом заразились два швейцарских фристайлиста.

"В ходе подготовки к Олимпийским играм медики тщательно анализируют эпидемиологическую обстановку в принимающей стране. Поэтому российские врачи, сопровождающие наших олимпийцев, готовы к соответствующим рискам. Они обладают необходимыми знаниями и навыками, а также имеют запасы лекарств", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава России.