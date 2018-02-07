Врач сборной Норвегии объяснила, зачем олимпийцам много противоастматических препаратов на Играх-2018

Глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, почему норвежские олимпийцы взяли на Игры-2018 более 6 тысяч противоастматических препаратов. По ее словам, это не такая большая цифра, как может показаться на первый взгляд.

- Понятно, что количество привезенных нами препаратов может показаться кому-то огромным, - цитирует NRK Кьелдсберга. - Однако, если разбить этот объем на доли, то станет понятно, что препаратов не так уж и много. Кроме того, большая часть, вероятно, будет возвращена в Норвегию без использования.

Норвежские астматики запаслись препаратами на Пхенчхан