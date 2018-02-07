Врач сборной Норвегии объяснила, зачем олимпийцам много противоастматических препаратов на Играх-2018

Глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, почему норвежские олимпийцы взяли на Игры-2018 более 6 тысяч противоастматических препаратов. По ее словам, это не такая большая цифра, как может показаться на первый взгляд.
- Понятно, что количество привезенных нами препаратов может показаться кому-то огромным, - цитирует NRK Кьелдсберга. - Однако, если разбить этот объем на доли, то станет понятно, что препаратов не так уж и много. Кроме того, большая часть, вероятно, будет возвращена в Норвегию без использования.
MrBastarD80
И где ссаная вада, исключить норвегосов из лыжныхх дисциплин лет на 100 пока астматики не вымрут.
23:18
kac35
sukhoy63, население Норвегии в 2000-ом году 4,491 млн., а сегодня 5,386 млн. человек.
23:01
PitersS
В Норвегии с детства астматикам доктора прописывают заниматься лыжами и биатлоном. Потому, что в этих дисциплинах больным быть лучше, чем здоровым. Их и лечить не надо-даже, наоборот..
22:41
sukhoy63
Норвегия теперь ассоциируется больше с астмой, чем с семгой. Больная нация, жаль их, вымрут скоро.
22:19
Frenja
kac35 А ЧТО или КТО мешает нашим спортсменам ОФИЦИАЛЬНО оформить нужные бумаги и тоже кушать такие лекарства, если они полезны для спортивных результатов? ————- Этим нужно заниматься с самого детства. В Норвегии поняли это 20 лет назад и стали рисовать талантливым детям правильные диагнозы. В России до этого не додумались, действуя по старинке.
22:17
barbos-68
Пишут,что это препараты для здоровых,а у астматиков свои лекарства! Как это всё понимать?!
21:57
Bask71
Всё это враньё. Обычный доп!!!! Если проверить норвегов независимым врачам, то окажется, что они здоровы. Справки липовые, лазейка для официального допа. И остальные страны жрут аналог мельдония. Просто используют тот фактор, что Россия отсталая в этом плане страна и ничего не придумывает. Как говорится, - "На воре и шапка горит"!!! Сами жрут, а на Россию всё сваливают... Типа борьба ведётся... ))))))
21:07
kac35
А ЧТО или КТО мешает нашим спортсменам ОФИЦИАЛЬНО оформить нужные бумаги и тоже кушать такие лекарства, если они полезны для спортивных результатов?
20:55
NapoliFC
Только вот все это детский лепет, потому что у других стран по сообщениям тех же СМИ в 10 раз меньше таких препаратов, так что в любом случае у Норвегии в десятки раз больше астматиков:)
20:18
Brother Beyond
Вот кого бы потрясти ВАДА и МОКу. Да где там - у них главный враг уже давно назначен.
19:58