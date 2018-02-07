19:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Врач сборной Норвегии объяснила, зачем олимпийцам много противоастматических препаратов на Играх-2018

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Глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, почему норвежские олимпийцы взяли на Игры-2018 более 6 тысяч противоастматических препаратов. По ее словам, это не такая большая цифра, как может показаться на первый взгляд.

- Понятно, что количество привезенных нами препаратов может показаться кому-то огромным, - цитирует NRK Кьелдсберга. - Однако, если разбить этот объем на доли, то станет понятно, что препаратов не так уж и много. Кроме того, большая часть, вероятно, будет возвращена в Норвегию без использования.

Норвежские астматики запаслись препаратами на Пхенчхан

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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MrBastarD80

И где ссаная вада, исключить норвегосов из лыжныхх дисциплин лет на 100 пока астматики не вымрут.

23:18

kac35

sukhoy63, население Норвегии в 2000-ом году 4,491 млн., а сегодня 5,386 млн. человек.

23:01

PitersS

В Норвегии с детства астматикам доктора прописывают заниматься лыжами и биатлоном. Потому, что в этих дисциплинах больным быть лучше, чем здоровым. Их и лечить не надо-даже, наоборот..

22:41

sukhoy63

Норвегия теперь ассоциируется больше с астмой, чем с семгой. Больная нация, жаль их, вымрут скоро.

22:19

Frenja

kac35 А ЧТО или КТО мешает нашим спортсменам ОФИЦИАЛЬНО оформить нужные бумаги и тоже кушать такие лекарства, если они полезны для спортивных результатов? ————- Этим нужно заниматься с самого детства. В Норвегии поняли это 20 лет назад и стали рисовать талантливым детям правильные диагнозы. В России до этого не додумались, действуя по старинке.

22:17

barbos-68

Пишут,что это препараты для здоровых,а у астматиков свои лекарства! Как это всё понимать?!

21:57

Bask71

Всё это враньё. Обычный доп!!!! Если проверить норвегов независимым врачам, то окажется, что они здоровы. Справки липовые, лазейка для официального допа. И остальные страны жрут аналог мельдония. Просто используют тот фактор, что Россия отсталая в этом плане страна и ничего не придумывает. Как говорится, - "На воре и шапка горит"!!! Сами жрут, а на Россию всё сваливают... Типа борьба ведётся... ))))))

21:07

kac35

А ЧТО или КТО мешает нашим спортсменам ОФИЦИАЛЬНО оформить нужные бумаги и тоже кушать такие лекарства, если они полезны для спортивных результатов?

20:55

NapoliFC

Только вот все это детский лепет, потому что у других стран по сообщениям тех же СМИ в 10 раз меньше таких препаратов, так что в любом случае у Норвегии в десятки раз больше астматиков:)

20:18

Brother Beyond

Вот кого бы потрясти ВАДА и МОКу. Да где там - у них главный враг уже давно назначен.

19:58