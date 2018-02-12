Волонтер: "Возможность быть знаменосцем российской команды - потрясающий опыт"

Волонтер Хон Хе Лин назвала большой честью возможность принять участие в церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Доброволец выступила в роли знаменосца команды олимпийских атлетов из России.

- Один из наших менеджеров предложил мне эту почетную роль, и я согласилась, - цитирует ТАСС волонтера. - Это был потрясающий опыт. Я была так впечатлена, потому что я единственный волонтер, который прошел с атлетами на Олимпийских играх. Это большая честь, и лучшее из того, что я могу сделать в качестве волонтера на Играх.

Напомним, российские спортсмены выступают в Корее в статусе OAR под олимпийским флагом. По решению МОК знаменосцем команды стала девушка-волонтер. В церемонии приняли участие около 80 спортсменов из России.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018