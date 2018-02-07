Военные заменят заболевший персонал на Играх в Пхенчхане

900 корейских военнослужащих привлечены для работы на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Они будут помогать гражданским службам на время вспышки норовирусной инфекции в столице Игр.

– Чтобы устранить дефицит выбывшей из-за карантина рабочей силы, были привлечены 900 военнослужащих , – говорится в заявлении оргкомитета Игр. – Они возьмут на себя работу персонала гражданской безопасности Военные будут работать на 20 объектах Олимпиады, пока все служащие не смогут вернуться к своим обязанностям.

На данный момент оргкомитет Олимпийских игр-2018 подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхенчхане. 21 человек из 32 заразился вирусом в молодежном центре, а не в Олимпийской деревне. Остальные 11 человек (восемькорейцев и три иностранца) жили в других местах.