Во время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане не будет дефицита гостиничных мест

Генеральный секретарь оргкомитета Олимпийских игр-2018 Е Хен Гу отметил, что все зрители смогут получить хорошее впечатление от Игр. Генсек также добавил, что каждый день на Олимпиаду будет приезжать около 100 тысяч зрителей.

– Все зрители смогут получить хорошее впечатление от Игр вкупе с максимальным удобством, – сказал Е Хен Гу. – Каждый день на Игры будет приезжать около 100 тысяч зрителей. Примерно 60 процентов из них будут оставаться в Пхенчхане и его окрестностях с ночевкой, по человеку в одном номере. Единственный остающийся вызов на сегодняшний день – улучшение качества предоставляемого гостиницами сервиса, и мы над этим работаем.