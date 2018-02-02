Во время Олимпиады в Пхенчхане пройдут матчи по снежному волейболу

Выставочные матчи по снежному волейболу пройдут во время Олимпиады в Пхенчхане, информирует пресс-служба Международной федерации волейбола (ФИВБ). Мероприятие Snow Volleyball Night пройдет 14 февраля в Австрийском доме. В матчах примут участие известные волейболисты. Среди них бразилец Жиба, серб Владимир Грбич и олимпийский чемпион по пляжному волейболу бразилец Эмануэль.

В снежном волейболе такие же правила, что и в пляжном. Первый в истории чемпионат Европы по этому виду спорта пройдет с 23 по 25 марта в австрийских Ваграйне и Флахау.