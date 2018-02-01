Вместо Русского дома в Пхенчхане будет открыт Дом спорта

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов сказал, что во время Олимпийских игры 2018 года в Пхенчхане будет работать Дом спорта, организованный Фондом поддержки олимпийцев России. Он отметил, что регламент работы дома находится в процессе согласования.

- Вместо Русского дома будет создан Дом спорта, организованный Фондом поддержки олимпийцев России, - сказал Выборнов. - Но пока вопросы по формату работы этого дома согласуются. В частности, вопрос, можно ли использовать в оформлении Российские флаги, и сможет ли дом заработать уже с первых дней Игр. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, в декабре 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получат от МОК персональное приглашение.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.