Власти Кореи приветствуют намерение КНДР поехать на Олимпиаду-2018

Представитель администрации президента Кореи Пак Су Хен приветствовал намерение КНДР привезти делегацию спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Ранее глава КНДР Ким Чен Ын одобрил поездку северокорейских атлетов в Корею.

- Мы приветствуем решение Кима. Успешный старт Олимпиады способствует установлению стабильной ситуации не только на Корейском полуострове, но и в Восточной Азии и вообще в мире, - цитирует Yonhap News Agency Пак Су Хена.

В правящей партии также поддержали решение Кима и выразили надежду, что проведение Олимпиады станет ключевым моментом для развития отношений двух Корей.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.