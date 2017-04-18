14:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Владислав Третьяк: "Сложно представить, что НХЛ отпустит звезд на Олимпиаду"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что НХЛ вряд ли допустит отъезд отдельных звезд на Олимпиаду-2018 при наличии централизованного решения не участвовать в Играх.

Ранее глава  Международной федерации хоккея (ИИХФ)  Рене Фазель заявил, что нет такого правила, которое не позволило бы хоккеисту принять участие в Олимпиаде, если национальный олимпийский комитет (НОК) и национальная федерация хоккея вызывают игрока для участия в Играх.

- Если Фазель сказал, то, наверное, знает, о чем говорит, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Но мне лично сложно представить, что НХЛ допустит ситуацию, при которой они отказываются участвовать в Олимпиаде, а звезды лиги, тот же Сидни Кросби (и другие), уезжают в Корею. Интерес тогда какой будет к играм НХЛ? Решение должно быть централизованным.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170418/1119260236.html

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