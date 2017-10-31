Владислав Третьяк: "Сборная должна готовиться к Олимпиаде уже на российском этапе Евротура"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что сборная России перед Олимпиадой 2018 года должна отрабатывать игровые связи уже на московском этапе Евротура, который пройдет с 13 по 17 декабря. До Игр в Пхенчхане команда Олега Знарка примет участие в двух этапах Евротура. Заключительный этап подготовки начнется в конце января в Новогорске, после чего команда отправится в Корею.

- Я бы хотел, чтобы команда в декабре уже готовилась к Олимпиаде. Она тогда должна уже практически состоять из тех игроков, которые поедут в Корею, - цитирует ТАСС Третьяка. - По моему мнению, уже там (в Москве. - Прим. "СЭ") должны играть готовые пятерки. Очень важна сыгранность, но вопросы здесь к тренерам.

Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля, в рамках которого россияне в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.