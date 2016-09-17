Владислав Третьяк: "НХЛ должна прислушаться к игрокам"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), представляющие различные страны, хотят сыграть на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, лига должна к ним прислушаться.

НХЛ на сегодняшний момент не приняла решения об участии выступающих в лиге игроков в Олимпиаде 2018 года. Ранее капитан сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 вне зависимости от решения лиги.

- На следующей неделе в Торонто пройдет заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), где мы в том числе обсудим участие профессиональных игроков на Олимпиаде в Южной Корее, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - В этом вопросе очень многое зависит от мнения игроков, потому что игрок - это основная фигура в НХЛ. Многие хоккеисты из разных стран, включая Канаду и США, хотели бы поехать на Олимпиаду. И я думаю, руководители НХЛ прислушаются к игрокам.

Овечкин - молодец, здорово, что он уже не первый раз так высказывается. Национальная хоккейная лига в принципе постоянно себя так ведет, постоянно затягивает процесс, ставит условия. Здесь идет большая работа.