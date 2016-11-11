Владислав Третьяк: "Не знал, что Трамп играет в хоккей"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил важность того, что хоккеисты мирового уровня хотят участвовать в Олимпийских играх. По его словам, в переговорах об участии хоккеистов из НХЛ в Играх-2018 немалую роль играет финансовый вопрос.

Ранее лига поставила под сомнение участие своих игроков в олимпийском турнире, поскольку ИИХФ пока не может найти порядка 10 миллионов швейцарских франков на расходы по страховке и логистике хоккеистов в Южной Корее.

- Насколько все сложно в переговорах с НХЛ, и каков ваш прогноз?

- Я думаю, что деньги тоже играют большую роль, но не все. Есть желание и это большой плюс. Многие хоккеисты НХЛ, которые представляют свои национальные федерации, например, Овечкин и другие ребята, говорят, что олимпийский чемпион - это очень высоко звучит. Поэтому большинство профессиональных хоккеистов хотят играть на Олимпиаде, и для нас, как для руководителей федерации, это большой плюс. Мы берем своими послами, когда они говорят, что хотят участвовать в этом турнире. Это очень важно для нас.

- В Америке сейчас большие перемены. Какие у вас глобальные ожидания и в плане хоккея?

- Перемены в чем?

- Трампа выбрали.

- Он играет в хоккей? Я не знал. Трамп, вроде, в гольф играет. Но мы в этом виде спорта пока не очень сильны. У нас в хоккее политика не присутствует. Мы имеем очень дружеские отношения с канадской, американской федерацией. Были проблемы с белорусским чемпионатом мира, но международные федерации, когда были санкции, поддержали нас, и ни о каком переносе речи не было. Это еще раз говорит о том, что у нас дружная семья. Наша политика – играть в хоккей и делать хороший продукт мирового уровня для болельщиков. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)