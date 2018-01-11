Владислав Третьяк: "ФХР отправила в МОК составы сборных на Олимпиаду-2018"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что федерация отправила предварительные мужской и женской сборных для Олимпиады-2018. Однако в списках могут произойти изменения по решению МОК. Напомним, что игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Мы все находимся в ожидании, еще даже мужская команда не утверждена, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Составы команд послали, но до конца не известно, все будет ясно 28 января, когда МОК примет окончательное решение. Поэтому могут быть еще изменения по составу. Пока ничего сделать не можем, ждем решения МОК.