Владимир Ткачев: "Марков всегда должен быть кандидатом в сборную России"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев в интервью "СЭ" отметил, что Андрей Марков – очень квалифицированный хороший игрок. Форвард также добавил, что Марков всегда должен быть кандидатом в сборную России.

– Вас не удивило, что Андрей Марков не был даже в резервном списке? При том что там был Егор Рыков.

– Я не знаю. Такой же ответ, как на предыдущий вопрос. Штаб формировал состав. Они сделали свой выбор.

– Давайте по-другому. Марков достоин быть в сборной России?

– Я считаю, что это очень квалифицированный хороший игрок. Который может решать самые высокие задачи. И, конечно, он всегда должен быть кандидатом в сборную на любых турнирах. (Игорь ЕРОНКО)