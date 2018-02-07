Владимир Путин: "Несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, Россия остается лидером мирового спорта"

Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к проведению Зимней Универсиады в 2019 году отметил, что Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев. Он добавил, что страна также лидирует в организации крупных спортивных мероприятий.

- Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий, – приводит ТАСС слова Путина.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).