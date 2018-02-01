Владимир Путин: "К решению CAS нужно относиться спокойно"

Президент России Владимир Путин отметил, что рад сегодняшнему решению CAS оправдать 28 российских спортсменов, которых ранее обвинили в нарушении антидопинговых правил. По его словам, вместе с тем, не нужно после этого впадать в эйфорию.

- Нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами, - приводит Р-Спорт слова Путина. - Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно.

Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с ВАДА, вместе с МОК и другими международными организациями.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!