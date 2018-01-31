Владимир Путин извинился перед российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане выразил им полную поддержку, передает из Ново-Огарево корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Путин добавил, что государство сделает все, чтобы защитить спортсменов в сложившейся ситуации.

– Все мы знаем, как тяжело даются победы в спорте, – сказал Путин. – Вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с чуждыми явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой. Втройне тяжелее, когда складывается такая трудная обстановка внутри страны, внутри общественного мнения. Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить. Но Россия всегда поддерживала идеи чистого спорта – чистого от допинга и от наносных явлений. Сделаем все, чтобы защитить тех спортсменов, кто пострадал. И будем поддерживать вас.

Напомним, Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.

Российские олимпийцы у Путина. LIVE!