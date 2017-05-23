Владимир Путин: "Итоги прошедшего зимнего сезона, мягко говоря, могли быть лучше"

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта выразил разочарование выступлением представителей зимних видов спорта в минувшем сезоне. По словам главы государства, в преддверии Олимпийских игр 2018 года необходимо обратить внимание на условия, в которых пройдут соревнования.

- Не за горами зимняя Олимпиада, а итоги прошедшего зимнего сезона, мягко говоря, могли бы быть лучше, - сказал Путин. - В преддверии Игр в Пхенчхане надо обратить внимание на условия, в которых пройдут соревнования. Нужно сделать все, чтобы сборная готовилась к Олимпиаде в сходных условиях. (Елена СОБОЛЬ)