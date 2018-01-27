Владимир Познер: "Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены"

Известный телеведущий и публицист Владимир Познер, отвечая на вопрос одного из пользователей в Инстаграме, выразил мнение о том, что спортивное руководство страны виновато в проблемах в российском спорте больше, чем Международный олимпийский комитет (МОК). Вместе с тем, он полагает, что есть определенные люди, которые хотят унизить Россию.
- Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович, Вы наверняка слышали про недопуск чистых или незамеченных в употреблении допинга российских спортсменов первой величины к зимней Олимпиаде в Корее, - приводит Познер вопрос одного из пользователей в Инстаграме pozneronline. - Не похоже ли это на то, что МОК или кто-то еще пытается "загнать Россию в угол" всеми этими урезаниями спортсменов, запретом флагов стран, которые не участвуют в соревнованиях и т.д. Может, они просто хотят, чтобы "мы" отказались участвовать в этих играх на официальном уровне, или хотят унизить, наказать за что-то? Было бы интересно узнать Ваше мнение. Спасибо. (Валерий)
Ответ: Я абсолютно уверен, что МОК не заинтересован в отказе России об участии в Олимпийских играх. Без России Олимпийские игры теряют очень много в смысле привлекательности, зрительского интереса, а это не соответствует интересам МОК.
Конечно, есть конкретные люди, которые хотят унизить Россию. Беда, однако, заключается в том, что мы сами сильно подставились. Вспомните, как все это начиналось, как наше спортивное руководство отрицало факт употребления допинга многими нашими спортсменами, попросту врали, а потом, по мере того как тайное становилось явным, вынуждены были, скрепя сердце, признавать очень неприглядные факты. Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены, которые ни в чем не повинны, спортсмены, которые, возможно, никогда не смогут принять участие в Олимпийских играх, потому что поезд ушел, через 4 года они уже будут не в той форме. А вот спортивное руководство, которое, конечно же, знало о злоупотреблениях, но отрицало их существование, никак не пострадало, никак не наказано. И они нанесли нам гораздо больший ущерб, чем МОК и все наши недоброжелатели.
Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович, Вы наверняка слышали про недопуск чистых или незамеченных в употреблении допинга российских спортсменов первой величины к зимней Олимпиаде в Корее. Не похоже ли это на то, что МОК или кто-то еще пытается "загнать Россию в угол" всеми этими урезаниями спортсменов, запретом флагов стран, которые не участвуют в соревнованиях и т.д. Может, они просто хотят, чтобы "мы" отказались участвовать в этих играх на официальном уровне, или хотят унизить, наказать за что-то? Было бы интересно узнать Ваше мнение. Спасибо. (Валерий) Ответ: Я абсолютно уверен, что МОК не заинтересован в отказе России участвовать в ОИ. Без России ОИ теряют очень много в смысле привлекательности, зрительского интереса, а это не соответствует интересам МОК. Конечно, есть конкретные люди, которые хотят унизить Россию. Беда, однако, заключается в том, что мы сами сильно подставились. Вспомните, как все это начиналось, как наше спортивное руководство отрицало факт употребления допинга многими нашими спортсменами, попросту врали, а потом, по мере того как тайное становилось явным, вынуждены были, скрепя сердце, признавать очень неприглядные факты. Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены, которые ни в чем не повинны, спортсмены, которые, возможно, никогда не смогут принять участи в ОИ, потому что поезд ушел, через 4 года они уже будут не в той форме. А вот спортивное руководство, которое, конечно же, знало о злоупотреблениях, но отрицало их существование, никак не пострадало, никак не наказано. И они нанесли нам гораздо больший ущерб, чем МОК и все наши недоброжелатели. #познер
МОК назвал 17 критериев, Россия - 169 олимпийцев //
Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде //
4 золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане
mobile_actor
Напомню: 4 (четыре) комиссии расследовали и доказали систематическое применение допинга в российском спорте . Причём , в систему вовлечены как минимум люди уровня министра спорта.
09:55
serzheo
Нашли кого спрашивать, еще бы мнение Собчак выяснили.
09:50
Весёлый©
Давайте угадаю. spetrov опять забавно суетится в комментах?
09:07
spetrov
...Ну и еще одну для полноты картины: В России меня держит только моя работа. Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома — и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. И если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего я уеду во Францию. ----- И эта персона рассуждает про честность. :)
08:39
spetrov
Одну цитату себе позволю привести для общего понимания Владимира Владимировича: Помню, был проведен референдум, который показал, что 72 процента жителей СССР были за сохранение Союза. Но то был референдум нечестный, потому что в нем принимали участие русские. А их-то как раз все устраивало, ведь они были главными. А если бы это был честный референдум, то его проводили бы среди этноса — среди грузин, армян, латышей и т. д. Но не среди русских, живущих в Грузии, Армении, Латвии. И результат был бы совсем иной, в этом я не сомневаюсь ни одной минуты.
08:38
spetrov
08:09 И Геббельс радостно захлопал в ладоши. ///// Напоминаю - ничего доказано не было. :) Очень полезная ситуация сама по себе. Много интересный выводов из нее сделать можно. В том числе и по поводу влияния СМИ на неокрепшие умы.
08:33
spetrov
Кстати, вам, вероятно, будет интересно узнать, что пациент, кроме всего прочего, поддерживает идею борьбы с наркобизнесом и преступностью среди наркоманов путём легализации продажи наркотиков.
08:29
mobile_actor
Не верить России теперь будут долго: сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя.
08:09
Twin24
познер - все твои соотечественники недоброжелатели России.
07:45
tulupp
Так Позднеру тоже перестали верить, если б у него отросла вторая кожа, то там тоже не где было б клейма ставить.
07:26
Vlаdimir
По мне, так передачу Познера давно пора закрыть.
07:14
ntsg62
После доклада Сената многое рояснится,уже задвигались миллиардеры,начали скупку бумаг с госдолгом России.Только так можно немного привести в чувство чиновников ,хорошо было бы,если США конфисковали бы все активы чиновников и миллионеров,все равно эти деньги потеряны для страны и ее граждан.Хотя бы будет повод повеселиться.А Мутько и Ко непотопляемы...Нормальный мужик давно ушел бы сам из-за позора!!
06:25
Основной
Кто же будет верить тем, кто все время врет и гадит?????
06:06
Thomas_Boy_
Игорь ФА _________ Да я ответил на вопросы.
02:31
Thomas_Boy_
А теперь немного о чиновниках. И впрямь, ну почему я их не люблю? Ведь они же няши. Повторю: у нас в стране 4-5 месяцев зима. А зимой случаются некоторые проблемы. У коммунальных служб. Например, сосульки. И вот ВалечЬка Матвиенко предлагает сбивать сосульки (внимание) лазером или горячим паром. Это вот такие люди в Питере занимают пост губернатора. А вице-губернатор Питера Албин, он же Слюняев, предлагает жителям города взять лопаты и очищать город от снега. Это человек, который, согласно сайту городской администрации, отвечает за решение вопросов городского хозяйства и ЖКХ. Еще вопросы есть?
02:29
Игорь ФА
Коммент в 2:09 не сразу опубликовался, подумал сбой, еще раз написал.
02:24
Игорь ФА
Интересный ты парень, как я посмотрю. То есть я прошу тебя ответить на вопрос, а ты в ответ просишь меня сделать это за тебя? И начать с машиностроения наверное..) Бесплатный совет - добавь в свои суждения объективность, она научит здраво выражать мысли. И смею предположить, что ни Порошенко, ни тем более госдеп тебя знать не знают. Ты даже не понял, кто тебе по моему мнению приплачивает. Спокойной ночи.
02:23
Thomas_Boy_
Игорь ФА __________ Ну любой, имеющий глаза, способен увидеть то, что вижу я. Вопрос о машиностроении был достаточно прост. Но вот ответ на него не очень радостный для тех, кто любит потрубить об успехах России. Я приведу всего один пример. Мы живем в стране, где 4-5 месяцев в году зима. И всякий раз зима становится сюрпризом для коммунальных служб. Уборка снега на улицах - проблема, а во дворах - огромная проблема. В 80-х и 90-х с ней с грехом пополам справлялись "Мультикары-25". Из ГДР. Потому что их конструкция была чертовски удобна. Сейчас их просто нет, состарились, вышли из строя. За 20 лет наше машиностроение не смогло создать ничего, что могло бы решить проблему уборки снега. Кроме трактора и лопаты. Это наше машиностроение. Это наши успехи в нем.
02:20
Игорь ФА
Thomas_Boy...Смотрю ты парень не промах. То есть я тебе задаю вопрос, как ты пришел к выводу о состоянии страны, а ты меня просишь за тебя здесь это написать? А начать мне как раз с машиностроения наверное. Ты в своем уме? Извини, более такой собеседник мне не интересен. Спокойной ночи.
02:09
SS-1525-Sergey
Кого уличили те понесли наказание и ни кто особо не срывал. а вот с подменой пробирок полная лажа, как коктейлями от Родченкова. Почему их никто не употребляет рецепт есть и он, по его утверждению всё скрывает, так почему не пьют его?
02:09
Thomas_Boy_
Molochnik1972 ___________ Тут каждый решает сам. Кто хочет, тот пока может уехать.
02:01
Thomas_Boy_
Игорь ФА _________ Да, госдеп приплачивает. И Порошенко немного. Скажи мне, в каком состоянии сейчас машиностроение России? Про чиновников позже.
02:01
Игорь ФА
Thomas_Boy...да я как прочту статью на СЭ, в комментариях ты, очень часто. Даже иногда ловил себя на мысли, ты живешь чтоль здесь..в комментариях, или приплачивают может. Так это я к чему..ты сидя постоянно у компа, как приходишь к выводу, что страна то оказывается не развивается? И за что ты так ненавидишь перечисленных чиновников?
01:56
Molochnik1972
Thomas_Boy_ Мне просто не нравится....... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А я просто ненавижу и считаю что молодежи, тем более спортсменам, способным видеть дальше своего носа здесь ловить нечего
01:56
Thomas_Boy_
spetrov ----- Хорошая шутка. Пожалуй, закончим на этом. Можно было бы ткнуть в цитаты признанных либералов, но нет никакого желания. Прощаемся. _________ Это не шутка. Это суровая реальность. Если к власти придут Сержи и мадам Грады с их чугунными головами, будет беда. А ведь они - самые яростные патриоты. Им понадобится всего пара часов, чтобы Ад стал реальностью в одной отдельно взятой стране.
01:46
Thomas_Boy_
Моя соседка говорит много чего. Примерно 90% из этого - туфта. Так и Мутко. Я не виню никого в своих проблемах. Мне просто не нравится, что в стране у власти люди, подобные Якунину, Слюняеву, Бельянинову, Мутко, Страшнову, Шувалову, Чернышенко и многим другим. Мне не нравится, что никто ни в чем не виноват и никто ни за что не отвечает. Мне не нравится, что если человек не справился, его просто повышают в должности. Мне не нравится лизоблюдство. Мне не нравится пустая болтовня о том, что страна развивается. Потому что это просто болтовня.
01:44
alex13b
spetrov----Какое же ты убожество
01:39
spetrov
Либералы хотя бы оставляют за патриотами право существовать. ----- Хорошая шутка. Пожалуй, закончим на этом. Можно было бы ткнуть в цитаты признанных либералов, но нет никакого желания. Прощаемся.
01:37
spetrov
Thomas_Boy_, еще раз, если ты не понял. Мутко говорит много чего. Жизнь вообще не черно-белая. А в данном конкретном случае речь про Познера и про его слова. Мне много, что может не нравится, но я умею сравнивать одно с другим. А еще не винить кого-то в своих проблемах.
01:35
Thomas_Boy_
Я вижу, что среди патриотично настроенных граждан очень высокий процент тех, кто, брызгая слюной, требует массовых расстрелов врагов народа. А враги у нас кругом. И если не думаешь согласно линии Партии - ты враг. Либералы хотя бы оставляют за патриотами право существовать. Хотя чем меньше вокруг меня агрессивно настроенных патриотов, тем для меня лучше. Так что если выбирать, то я уж лучше с либералами.
01:34