Владимир Познер: "Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены"

Известный телеведущий и публицист Владимир Познер, отвечая на вопрос одного из пользователей в Инстаграме, выразил мнение о том, что спортивное руководство страны виновато в проблемах в российском спорте больше, чем Международный олимпийский комитет (МОК). Вместе с тем, он полагает, что есть определенные люди, которые хотят унизить Россию.

- Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович, Вы наверняка слышали про недопуск чистых или незамеченных в употреблении допинга российских спортсменов первой величины к зимней Олимпиаде в Корее, - приводит Познер вопрос одного из пользователей в Инстаграме pozneronline. - Не похоже ли это на то, что МОК или кто-то еще пытается "загнать Россию в угол" всеми этими урезаниями спортсменов, запретом флагов стран, которые не участвуют в соревнованиях и т.д. Может, они просто хотят, чтобы "мы" отказались участвовать в этих играх на официальном уровне, или хотят унизить, наказать за что-то? Было бы интересно узнать Ваше мнение. Спасибо. (Валерий)

Ответ: Я абсолютно уверен, что МОК не заинтересован в отказе России об участии в Олимпийских играх. Без России Олимпийские игры теряют очень много в смысле привлекательности, зрительского интереса, а это не соответствует интересам МОК.

Конечно, есть конкретные люди, которые хотят унизить Россию. Беда, однако, заключается в том, что мы сами сильно подставились. Вспомните, как все это начиналось, как наше спортивное руководство отрицало факт употребления допинга многими нашими спортсменами, попросту врали, а потом, по мере того как тайное становилось явным, вынуждены были, скрепя сердце, признавать очень неприглядные факты. Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены, которые ни в чем не повинны, спортсмены, которые, возможно, никогда не смогут принять участие в Олимпийских играх, потому что поезд ушел, через 4 года они уже будут не в той форме. А вот спортивное руководство, которое, конечно же, знало о злоупотреблениях, но отрицало их существование, никак не пострадало, никак не наказано. И они нанесли нам гораздо больший ущерб, чем МОК и все наши недоброжелатели.

Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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