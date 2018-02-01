Владимир Лукин: "Решение CAS говорит о необходимости новой проверки доклада Макларена"

Зампред комета Совета Федерации по международным делам, глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), полностью оправдавшего 28 российских спортсменов из 42, подавших апелляции, говорит о необходимости новой проверки данных доклада комиссии независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх и восстановив показанные ими результаты на Играх-2014 в Сочи.

– Решение CAS, который удовлетворил апелляции такого количества наших спортсменов, более половины из тех, по кому было решение МОК, говорит о многом, – приводит "Р-Спорт" слова Лукина. – В том числе о том, что этот доклад, который требуют от нас признать священным, нужно как минимум очень тщательно проверить.

Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?