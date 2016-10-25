14:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Владимир Кожин: "Никаких ограничений по подготовке к Олимпиаде-2018 из-за восстановления РУСАДА нет"

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Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Кожин отметил, что проблема восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) существует сама по себе. По его словам, никаких ограничений по подготовке к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане нет.

- Подготовка к Пхенчхану идет в полном объеме и по всем федерациям, - цитирует "Р-Спорт" Кожина. - Эта проблема - восстановления РУСАДА - сама по себе. Надеюсь, что она будет разрешена в ближайшем будущем. Никаких ограничений по подготовке к Пхенчхану у нас нет, все идет по плану.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161025/1111308625.html

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