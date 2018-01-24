Владимир Аликин: "Единственная, кто что-то может показать, – Юрлова"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин считает, что на Олимпийских играх-2018 завоевать медаль из российских биатлонисток может только Екатерина Юрлова​. У мужчин он отдает предпочтение Антону Шипулину, который, как он считает, может собраться на одну гонку.

– Единственная, кто что-то может показать, – Юрлова, поскольку ногами она работает хорошо, – цитируют "Известия" Аликина. – У женщин только она может зацепиться за медаль, если удачно отстреляется. Все остальные на трассе выглядят неважно – проигрывают огромное количество времени. А чудес, как известно, не бывает.

"Реанимировать" Цветкова и Бабикова​ до Олимпиады вряд ли получится. Шипулин еще может собраться на отдельную гонку и выиграть ее, если правильно спланировать подготовку. В случае если он поедет на Игры. А Цветков с Бабиковым, судя по их высказываниям, уже сами не верят, что можно исправить ситуацию.