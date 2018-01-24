Владимир Аликин: "Единственная, кто что-то может показать, – Юрлова"

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин считает, что на Олимпийских играх-2018 завоевать медаль из российских биатлонисток может только Екатерина Юрлова. У мужчин он отдает предпочтение Антону Шипулину, который, как он считает, может собраться на одну гонку.
– Единственная, кто что-то может показать, – Юрлова, поскольку ногами она работает хорошо, – цитируют "Известия" Аликина. – У женщин только она может зацепиться за медаль, если удачно отстреляется. Все остальные на трассе выглядят неважно – проигрывают огромное количество времени. А чудес, как известно, не бывает.
"Реанимировать" Цветкова и Бабикова до Олимпиады вряд ли получится. Шипулин еще может собраться на отдельную гонку и выиграть ее, если правильно спланировать подготовку. В случае если он поедет на Игры. А Цветков с Бабиковым, судя по их высказываниям, уже сами не верят, что можно исправить ситуацию.
Дополнительная информация
https://iz.ru/698853/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/vremeni-malo-no-ono-est
avtomir08
В ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ГОВОРЮ надо делать олимпиаду альтернативную они будут постоянно долбить !!!!! а губерниев все на что то надеется и ноет мы все сделали на задних лапках, деньги заплатили, всех наказали....да им это и надо!!!!! а лучше сделать так чтоб олимпиады вобще не было Северная корея нам поможет!!!! а Северную корею тоже обманули чтоб затихли потом после олимпиады будут их долбить!!!1
08:33
alex160554
"– Единственная, кто что-то может показать, – Юрлова, поскольку ногами она работает хорошо, – цитируют "Известия" Аликина. – У женщин только она может зацепиться за медаль, если удачно отстреляется. Все остальные на трассе выглядят неважно – проигрывают огромное количество времени. А чудес, как известно, не бывает." Вот именно, чудес не бывает. Сильно сомневаюсь, что полтора десятка соперниц (бегающих лучше Юрловой) дружно промахнутся. Многие почему-то, живя воспоминаниями о былой славе наших биатлонистов, отказываются смотреть трезво на ситуацию в биатлоне, где ведущие роли принадлежат соперникам, в том числе молодым, недавно начавшим выступления.
05:45