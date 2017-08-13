Виталий Смирнов: "Скотт выступает за бескомпромиссное наказание России, но это спорная позиция"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов отметил, что глава комитета спортсменов ВАДА Бекки Скотт представляет ту сторону, которая выступает за бескомпромиссное наказание России. По словам Смирнова, это спорная позиция, с которой невозможно согласиться.

Ранее в британских СМИ появилась информация, согласно которой МОК может допустить сборную России к участию в Олимпиаде-2018 в случае выплаты со стороны России штрафа в размере 100 миллионов долларов. Позднее МОК назвал эту информацию спекуляцией. Скотт в свою очередь заявила, что возможный штраф – это недостаточно серьезное наказание для России за ситуацию с допингом в спорте.

– Бекки Скотт имеет право делать такие заявления, на них стоит обращать внимание, – цитирует Смирнова "Р-Спорт". – Она представляет ту сторону, которая считает, что должны быть бескомпромиссные наказания. Но это спорная позиция, с которой мы не можем согласиться. Развалить ведь все легко, а как потом все восстанавливать? Нам не безразлично отношение к российским спортсменам и к тому, что с нами будет. Но для нас важны заявления МОК, их позиция, какие выводы сделают комиссии МОК. Конечно, ситуация непростая и тревожная.

Позиция наша известна. Мы не отрицаем того, что были сбои в этом отношении, мы работаем над исправлением ситуации, многое уже сделали. Просто есть разница в оценке всего этого дела. Мы не считаем правильным признавать безапелляционно доклад Макларена, он содержит целый ряд положений, с которыми мы не можем согласиться. Мы не можем согласиться с тем, что невиновные спортсмены должны нести ответственность за нарушения других.

Вот Мария Ласицкене выиграла чемпионат мира в нейтральном статусе, при этом многие другие ребята остались за бортом. Конечно, больно и тяжело на все это смотреть, что в таком большом празднике мы полноценно не принимаем участие (как сборная России). Хотя виновных уже давно наказали. Вот в этом у нас серьезные разногласия.