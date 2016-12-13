21:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Смирнов: "Решение об участии россиян в Олимпиаде-2018 будет не раньше февраля-марта"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 будет приниматься на следующем исполкоме МОК, который состоится не раньше февраля-марта. Ранее организация заявила, что перепроверит допинг-пробы россиян, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 и 2014 годов. Такой вердикт был озвучен после опубликования второй части доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт обвинил более 1000 российских спортсменов в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Игр в Сочи.

- Сейчас будут работать две комиссии, - приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. - Мы с ними сотрудничаем, а что они откопают по делам, которые упомянуты Маклареном, мне трудно сказать. Я уверен, что окончательное решение по участию россиян в Олимпийских играх будет приниматься не раньше февраля-марта. До этого исполком МОК не будет собираться. Они планировали проводить исполком не раньше февраля, а может быть, даже в марте. Потому что они планировали проводить его в Корее за год до Олимпиады. Вот нам за это время надо успеть провести соответствующую работу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161213/1113697815.html

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