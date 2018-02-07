Виталий Смирнов: "МОК, безусловно, настроен восстановить ОКР"

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов отметил, что МОК настроен восстановить в правах ОКР. По его словам, это очевидно после двух дней сессии МОК.

- МОК, безусловно, настроен вернуть ОКР, восстановить его. Это очевидно после двух дней работы сессии МОК, - приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. - В текущей непростой ситуации самое главное слово должен сказать спортсмен. Российский спортсмен своим достойным выступлением в Пхенчхане покажет всему миру, на что мы способны.

Я очень надеюсь, что решение исполкома МОК (по восстановлению ОКР) будет осуществлено. Я и ранее об этом заявлял, но не мог предвидеть события, которые произошли с CAS. Тем не менее, исходя из духа, обстановки и общения с членами МОК, у меня есть основания говорить, что мы должны быть восстановлены в правах.

Конечно, обидно, что сложилась такая ситуация, я понимаю возмущение, которое у нас в стране так активно выражается, но надо работать с МОК.

Напомним, Исполком МОК 5 декабря по итогам работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида принял решение допустить россиян до Олимпиады-2018 в нейтральном статусе, а ОКР подвергнуть дисквалификации. При этом в решении МОК отмечается, что ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия.