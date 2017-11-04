Виталий Мутко: "Выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом неприемлемо"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что на Олимпиаде-2018 российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом. В августе этого года на чемпионате мира российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом.
- Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию - для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи, - цитирует ТАСС Мутко. - Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. МОК может запретить российским спортсменам выступать в Пхенчхане под национальным флагом, если сочтет убедительными выводы независимой комиссии ВАДА о существовавшей в России допинговой системе.
Белого флага не будет. Россияне не хотят ехать в Пхенчхан в нейтральном статусе
Спринт
Неприемлемо для России, что в спорт страны влез дилетантский и преступный, по сути, моторист. Олимпиада 2018 для российского спорта потеряна, а дальше будет не лучше и многие годы придется расхлёбывать наследство (правления) моториста и ему подобным.
18:00
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Да, и в каких это ""ОТБОРАХ, для поддержки квалификации"" выступали ТВОИ спортсмены, если на Ч.М. по лёёёёёёгенькой такой атлетике 2017 только отечественные патриотические СМИ пытались вставить результаты спортсменов из мистической страны -- АNы, в таблицу неоф. комманд. зачёта, а остальной МИР ррррррррржал и над ними и над формой и над флагом и над музычкой!!!!! Не стыдно, что ТЫ "...не возражал...."????? Видимо, не стыдно........
17:58
nickkiol
То есть в отборе можно. А отобравшись низзззя. Бред сами знаете какой кобылы
17:55
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Вот же хамелеон скунсовый!!!! Опять ОН --- "непричём", а позицию, оказывается, "....ЧЁТКО ОЗВУЧИЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА....."!!!!!!! Ты бы не в кабинете тявкал, а ездил по заграницам, по МОКам, ВАДАм и пр.,пр., своих спортсменов отмазывал, раз ТАКОЙ пост занимаешь и соотв. "зряплату"!!! Или ТЫ боишься, что ФБР тебя сцапает, как проворовавшихся чинуш из ФИФА ???? Так поделом тебе, раз больше некому в отставку тебя отправить!!!
17:48
Нух
А что будут лишать гражданства за участие?
17:46
echo2011
Неприемлемо,конечно,но кто виноват,что Россию заставляют это делать?
17:43