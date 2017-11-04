Виталий Мутко: "Выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом неприемлемо"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что на Олимпиаде-2018 российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом. В августе этого года на чемпионате мира российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом.

- Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию - для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи, - цитирует ТАСС Мутко. - Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. МОК может запретить российским спортсменам выступать в Пхенчхане под национальным флагом, если сочтет убедительными выводы независимой комиссии ВАДА о существовавшей в России допинговой системе.

Белого флага не будет. Россияне не хотят ехать в Пхенчхан в нейтральном статусе