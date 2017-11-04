17:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом неприемлемо"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что на Олимпиаде-2018 российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом. В августе этого года на чемпионате мира российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом.

- Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию - для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи, - цитирует ТАСС Мутко. - Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. МОК может запретить российским спортсменам выступать в Пхенчхане под национальным флагом, если сочтет убедительными выводы независимой комиссии ВАДА о существовавшей в России допинговой системе.

Белого флага не будет. Россияне не хотят ехать в Пхенчхан в нейтральном статусе

 

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4703514

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Спринт

Неприемлемо для России, что в спорт страны влез дилетантский и преступный, по сути, моторист. Олимпиада 2018 для российского спорта потеряна, а дальше будет не лучше и многие годы придется расхлёбывать наследство (правления) моториста и ему подобным.

18:00

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Да, и в каких это ""ОТБОРАХ, для поддержки квалификации"" выступали ТВОИ спортсмены, если на Ч.М. по лёёёёёёгенькой такой атлетике 2017 только отечественные патриотические СМИ пытались вставить результаты спортсменов из мистической страны -- АNы, в таблицу неоф. комманд. зачёта, а остальной МИР ррррррррржал и над ними и над формой и над флагом и над музычкой!!!!! Не стыдно, что ТЫ "...не возражал...."????? Видимо, не стыдно........

17:58

nickkiol

То есть в отборе можно. А отобравшись низзззя. Бред сами знаете какой кобылы

17:55

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Вот же хамелеон скунсовый!!!! Опять ОН --- "непричём", а позицию, оказывается, "....ЧЁТКО ОЗВУЧИЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА....."!!!!!!! Ты бы не в кабинете тявкал, а ездил по заграницам, по МОКам, ВАДАм и пр.,пр., своих спортсменов отмазывал, раз ТАКОЙ пост занимаешь и соотв. "зряплату"!!! Или ТЫ боишься, что ФБР тебя сцапает, как проворовавшихся чинуш из ФИФА ???? Так поделом тебе, раз больше некому в отставку тебя отправить!!!

17:48

Нух

А что будут лишать гражданства за участие?

17:46

echo2011

Неприемлемо,конечно,но кто виноват,что Россию заставляют это делать?

17:43