Виталий Мутко: "Спорт должен способствовать сближению народов КНДР и Кореи"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что спорт должен стать инструментом для сближения народов КНДР и Кореи.
- В истории у них неоднократно были попытки использовать спорт для сближения друг с другом, - цитирует ТАСС Мутко. - Знаю, что у них было желание подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Через спорт они пытаются сблизить два народа, надеюсь, что спорт будет этому способствовать.
Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхенчхане в четырех видах спорта. КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам. Также сообщалось, что женские сборные КНДР и Кореи по хоккею выступят в составе единой команды.
kolos249
Шмутко заняться больше нечем что-ли?
20:42
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:24
Одержимый
Вот он - Великий Деятель!
17:48
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А КНДР ---- ЭТО что???? Не Корея???? Похоже мутло умом не далёк от бузовой, которая у урганта расшифровывала КНДР, как КИТАЙСКАЯ Народная.... ну, и т.д......
17:35
Весёлый©
Миротворец!
17:22
BeeBop
В своей стране проблем столько, что лопатой не разгребешь, а он о корейцах печётся...
17:20