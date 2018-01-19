Виталий Мутко: "Спорт должен способствовать сближению народов КНДР и Кореи"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что спорт должен стать инструментом для сближения народов КНДР и Кореи.

- В истории у них неоднократно были попытки использовать спорт для сближения друг с другом, - цитирует ТАСС Мутко. - Знаю, что у них было желание подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Через спорт они пытаются сблизить два народа, надеюсь, что спорт будет этому способствовать.

Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхенчхане в четырех видах спорта. КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам. Также сообщалось, что женские сборные КНДР и Кореи по хоккею выступят в составе единой команды.