12:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Сделаем все, чтобы оправданные спортсмены приняли участие в Олимпиаде-2018"

Виталий МУТКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Виталий МУТКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Российское спортивное руководство предпримет все усилия для того, чтобы реабилитированные отечественные спортсмены получили возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщил "СЭ" вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

 
CAS.CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

– Решение CAS говорит о том, что в спортивном праве есть объективность. Это абсолютно справедливое решение. И оно не могло быть другим, если рассматривать имеющиеся данные по-нормальному. Мы никогда не сомневались в этих спортсменах. Что касается их судьбы, то мы сделаем все, чтобы наш олимпийский комитет отправил заявку с именами тех, кто квалифицировался (на Игры. – Прим. "СЭ"), и чтобы все они попытались попасть на Олимпиаду", – сказал Мутко. – Что касается 11 других спортсменов, то мы посмотрим. Будем изучать ситуацию, оказывать помощь.

В принципе, мы не совсем ожидали такое решение, видя, что делали в отношении российского спорта различные комиссии, каким поверхностным, субъективным был их подход, которые не соответствовал принципам международного права. Словом, сомнения были.

Процесс показал, насколько неубедительны обвинители России. Тот же господин Макларен. А этот обвинитель нашей страны (Мутко имеет в виду бывшему главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. – Прим. "СЭ"), который каждый день придумывал что-то новое, и которому "можно верить" только потому, что он живет в свободной, демократичной стране и дышит другим воздухом.

Вчера Владимир Владимирович (Путин. – Прим. "СЭ") принес извинения за то, что мы не смогли отгродить их от этого. И я абсолютно согласен с этим. Мы сделали все, но кто-то не хотел даже слушать друг друга… (Илья АНДРЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (42)
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Lokobalt

Виталик, самое правильное сейчас для тебя, это заткнуться и молчать. Причём , как можно плотнее и как можно дольше. Всё , что надо и тем более НЕ НАДО, ты ублюдок уже сделал!

22:31

cohiba81

Открыл статью, но не читал, Ваши комментарии почитать открыл. Привет мужик, Вы правы вылез козел, когда чуть-чуть полегчало, скоро напишут, что он все сделал, и он "новый бэтмен".

22:00

nefanat

Спик фром май харт, молчал бы в тряпочку...

18:26

Kupservas

Опять беду накличет...

17:18

Haiaxi

Что же ты раньше не помог?

17:07

Lars Berger

Могут заново дисквалифицировать. Лучше бы молчал...

16:57

Гуру1974

Он когда-нибудь заткнется уже, ну, право, тошнит!!!

16:27

Flamenco

"СВЯТОЙ МЕЛЬДОНИЙ" опять что-то страшное задумал

16:01

гаттузо туп

Сидел бы этот"помощник" в тине и не высовывался."Напомогал" уже так,что по-ходу его "помощь" долго нашему спорту будет икаться.

15:56

martys

Снова Медалий Леонтьевич?

15:47

марк де фоссен

Drek-Всё правильно, руководство ждало решения суда и этот суд далеко не последний...-------------------------------------------------------------------------------------------------------От их "руководства" мы еще долго будем отмываться.Уж кого кого защищать,но только не моториста.Уйди он сразу после фиаско Ванкувера,ничего этого бы сейчас не было.

15:42

karlikf1

Искренне уважаю Мутко и надеюсь, что он сделает всё возможное, чтобы в Пхенчхане звучал Российский гимн и демонстрировался российский флаг. В противном случае я этот балаган под названием "олимпийские игры" смотреть не намерен.

15:24

Весёлый©

Вот теперь я спокоен за Россиюшку.

15:14

Джин_SM(v3)

Вот этому то куда выступать?!Пусть сидит пожизненно.Его в списке реабилитированных нет.

15:03

MMT

Во - оно всплыло. Прям таки сразу! Непотопляемая коричневая подводная лодка.

14:53

Casual

Как появились позитивные новости, сразу в ленте всплыло мутко

14:52

Одержимый

Вы уже наделали дел, товарищ!

14:42

кузя23

Звучит как угроза)

14:38

gydravlic

– «Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, то решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе – членство Олимпийского комитета России приостановлено, российские спортсмены могут соревноваться в Корее только по приглашениям МОК. Результат вердикта CAS не означает, что 28 спортсменов из списка будут приглашены на Игры. Снятие санкций не дает привилегий в приглашении. Также важно отметить, что на пресс-конференции генеральный секретарь CAS сказал, что решение суда не означает, что спортсмены невиновны».

14:35

Мойка для бомжей

Сразу тут как тут

14:30

gydravlic

Флаг и гимн не вернут,пока у нас такие руководители спорта

14:23

Курдин

согласен со всеми ниженаписанными комментами, даже если он ни в чем не виноват, из за его бездействия страдали другие

14:21

gydravlic

МОК без боя не сдастся! Подаст ответный иск и никого приглашать на игры не будет.

14:20

Coldmeat

Опять, как в лужу пернул, популист хренов. Все его слова ни к чему не обязывают, пустят, смотрите какой я молодец, нет, ну и звоните не смогла я. И так во всем. Такой человек, настоящий чиновник. Вот если бы пообещал пулю себе в лоб, если не пустят, вот тогда было бы интересно

14:13

Семен Семенович

На пушечный выстрел не подпускать этого "деятеля", пока он ещё чего-нибудь не учудил! И забыть вообще, что есть такой.

14:10

genry2012

Уберите этого урода Совсем!! Он платит что ли за свои цитаты, трепач?

13:57

armi

Мотористу даже речными судами управлять НЕЛЬЗЯ!!!! Не то что спортом или каким другим направлением нархоза. Уволить с*ку с волчьим билетом!!!!!!

13:55

Igrok Igorek

Жаль, не прочитает он комменты к этой статье... сволочь...

13:51

armi

НАВЕЧНО ЗАПРЕТИТЬ ЭТОЙ МОРДЕ УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО!!!!!! Н А В Е Ч Н О!!!!!!

13:51

nailsh78

а вот и ОНО ))

13:48