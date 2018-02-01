Виталий Мутко: "Сделаем все, чтобы оправданные спортсмены приняли участие в Олимпиаде-2018"

Российское спортивное руководство предпримет все усилия для того, чтобы реабилитированные отечественные спортсмены получили возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщил "СЭ" вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.
– Решение CAS говорит о том, что в спортивном праве есть объективность. Это абсолютно справедливое решение. И оно не могло быть другим, если рассматривать имеющиеся данные по-нормальному. Мы никогда не сомневались в этих спортсменах. Что касается их судьбы, то мы сделаем все, чтобы наш олимпийский комитет отправил заявку с именами тех, кто квалифицировался (на Игры. – Прим. "СЭ"), и чтобы все они попытались попасть на Олимпиаду", – сказал Мутко. – Что касается 11 других спортсменов, то мы посмотрим. Будем изучать ситуацию, оказывать помощь.
В принципе, мы не совсем ожидали такое решение, видя, что делали в отношении российского спорта различные комиссии, каким поверхностным, субъективным был их подход, которые не соответствовал принципам международного права. Словом, сомнения были.
Процесс показал, насколько неубедительны обвинители России. Тот же господин Макларен. А этот обвинитель нашей страны (Мутко имеет в виду бывшему главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. – Прим. "СЭ"), который каждый день придумывал что-то новое, и которому "можно верить" только потому, что он живет в свободной, демократичной стране и дышит другим воздухом.
Вчера Владимир Владимирович (Путин. – Прим. "СЭ") принес извинения за то, что мы не смогли отгродить их от этого. И я абсолютно согласен с этим. Мы сделали все, но кто-то не хотел даже слушать друг друга… (Илья АНДРЕЕВ)
Lokobalt
Виталик, самое правильное сейчас для тебя, это заткнуться и молчать. Причём , как можно плотнее и как можно дольше. Всё , что надо и тем более НЕ НАДО, ты ублюдок уже сделал!
22:31
cohiba81
Открыл статью, но не читал, Ваши комментарии почитать открыл. Привет мужик, Вы правы вылез козел, когда чуть-чуть полегчало, скоро напишут, что он все сделал, и он "новый бэтмен".
22:00
nefanat
Спик фром май харт, молчал бы в тряпочку...
18:26
Kupservas
Опять беду накличет...
17:18
Haiaxi
Что же ты раньше не помог?
17:07
Lars Berger
Могут заново дисквалифицировать. Лучше бы молчал...
16:57
Гуру1974
Он когда-нибудь заткнется уже, ну, право, тошнит!!!
16:27
Flamenco
"СВЯТОЙ МЕЛЬДОНИЙ" опять что-то страшное задумал
16:01
гаттузо туп
Сидел бы этот"помощник" в тине и не высовывался."Напомогал" уже так,что по-ходу его "помощь" долго нашему спорту будет икаться.
15:56
martys
Снова Медалий Леонтьевич?
15:47
марк де фоссен
Drek-Всё правильно, руководство ждало решения суда и этот суд далеко не последний...-------------------------------------------------------------------------------------------------------От их "руководства" мы еще долго будем отмываться.Уж кого кого защищать,но только не моториста.Уйди он сразу после фиаско Ванкувера,ничего этого бы сейчас не было.
15:42
karlikf1
Искренне уважаю Мутко и надеюсь, что он сделает всё возможное, чтобы в Пхенчхане звучал Российский гимн и демонстрировался российский флаг. В противном случае я этот балаган под названием "олимпийские игры" смотреть не намерен.
15:24
Весёлый©
Вот теперь я спокоен за Россиюшку.
15:14
Джин_SM(v3)
Вот этому то куда выступать?!Пусть сидит пожизненно.Его в списке реабилитированных нет.
15:03
MMT
Во - оно всплыло. Прям таки сразу! Непотопляемая коричневая подводная лодка.
14:53
Casual
Как появились позитивные новости, сразу в ленте всплыло мутко
14:52
Одержимый
Вы уже наделали дел, товарищ!
14:42
кузя23
Звучит как угроза)
14:38
gydravlic
– «Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, то решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе – членство Олимпийского комитета России приостановлено, российские спортсмены могут соревноваться в Корее только по приглашениям МОК. Результат вердикта CAS не означает, что 28 спортсменов из списка будут приглашены на Игры. Снятие санкций не дает привилегий в приглашении. Также важно отметить, что на пресс-конференции генеральный секретарь CAS сказал, что решение суда не означает, что спортсмены невиновны».
14:35
Мойка для бомжей
Сразу тут как тут
14:30
gydravlic
Флаг и гимн не вернут,пока у нас такие руководители спорта
14:23
Курдин
согласен со всеми ниженаписанными комментами, даже если он ни в чем не виноват, из за его бездействия страдали другие
14:21
gydravlic
МОК без боя не сдастся! Подаст ответный иск и никого приглашать на игры не будет.
14:20
Coldmeat
Опять, как в лужу пернул, популист хренов. Все его слова ни к чему не обязывают, пустят, смотрите какой я молодец, нет, ну и звоните не смогла я. И так во всем. Такой человек, настоящий чиновник. Вот если бы пообещал пулю себе в лоб, если не пустят, вот тогда было бы интересно
14:13
Семен Семенович
На пушечный выстрел не подпускать этого "деятеля", пока он ещё чего-нибудь не учудил! И забыть вообще, что есть такой.
14:10
genry2012
Уберите этого урода Совсем!! Он платит что ли за свои цитаты, трепач?
13:57
armi
Мотористу даже речными судами управлять НЕЛЬЗЯ!!!! Не то что спортом или каким другим направлением нархоза. Уволить с*ку с волчьим билетом!!!!!!
13:55
Igrok Igorek
Жаль, не прочитает он комменты к этой статье... сволочь...
13:51
armi
НАВЕЧНО ЗАПРЕТИТЬ ЭТОЙ МОРДЕ УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО!!!!!! Н А В Е Ч Н О!!!!!!
13:51
nailsh78
а вот и ОНО ))
13:48