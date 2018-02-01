Виталий Мутко: "Сделаем все, чтобы оправданные спортсмены приняли участие в Олимпиаде-2018"

Российское спортивное руководство предпримет все усилия для того, чтобы реабилитированные отечественные спортсмены получили возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщил "СЭ" вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

– Решение CAS говорит о том, что в спортивном праве есть объективность. Это абсолютно справедливое решение. И оно не могло быть другим, если рассматривать имеющиеся данные по-нормальному. Мы никогда не сомневались в этих спортсменах. Что касается их судьбы, то мы сделаем все, чтобы наш олимпийский комитет отправил заявку с именами тех, кто квалифицировался (на Игры. – Прим. "СЭ"), и чтобы все они попытались попасть на Олимпиаду", – сказал Мутко. – Что касается 11 других спортсменов, то мы посмотрим. Будем изучать ситуацию, оказывать помощь.

В принципе, мы не совсем ожидали такое решение, видя, что делали в отношении российского спорта различные комиссии, каким поверхностным, субъективным был их подход, которые не соответствовал принципам международного права. Словом, сомнения были.

Процесс показал, насколько неубедительны обвинители России. Тот же господин Макларен. А этот обвинитель нашей страны (Мутко имеет в виду бывшему главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. – Прим. "СЭ"), который каждый день придумывал что-то новое, и которому "можно верить" только потому, что он живет в свободной, демократичной стране и дышит другим воздухом.

Вчера Владимир Владимирович (Путин. – Прим. "СЭ") принес извинения за то, что мы не смогли отгродить их от этого. И я абсолютно согласен с этим. Мы сделали все, но кто-то не хотел даже слушать друг друга… (Илья АНДРЕЕВ)