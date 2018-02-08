14:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Российские спортсмены готовы к участию в Олимпиаде, если CAS позволит"


Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российские спортсмены готовы к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане в случае положительного решения по апелляции об их допуске со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Готовы. Все ребята готовятся, – приводит РИА "Новости" ответ Мутко на вопрос, готовы ли российские спортсмены к участию в случае позитивного решения CAS.

CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане в пятницу утром, в день открытия Игр-2018. Апелляции на решение отказать в приглашениях на Олимпийские игры-2018 в CAS подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, оправданные ранее CAS, но так и не получившие приглашения МОК для участия в Играх-2018.

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Суды России по допуску на Игры-2018: как думаете, чью сторону примет CAS?
Сторону российских спортсменов
44.8%
Сторону МОК
49.1%
Все равно - скорее бы начались соревнования
6.1%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180208/1132185075.html

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