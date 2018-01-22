Виталий Мутко: "Российская команда перед Олимпиадой-2018 обновлена на 80 процентов"

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил о том, что российская команда в преддверии Олимпийских игр 2018 года обновлена на 80 процентов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014, из-за чего допуск к Олимпиаде в Пхенчхане получат только чистые российские спортсмены. Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.

– Как правило, у нас каждый олимпийский цикл 40 процентов команды сменяется, а сейчас побольше, – приводит ТАСС слова Мутко. – На это есть как объективные, так и субъективные причины, поэтому команда на 80 процентов обновлена. Команда в два раза больше тестировалась в этот олимпийский цикл, чем любая другая, тестировалась не нами, а в других лабораториях.

Еще раз скажу, что решение об отстранении лидеров Сочи-2014 необъективное. Мы никогда с ним не согласимся, потому что нельзя одного человека, который вчера был непорядочным и недобросовестным, сегодня делать главным обвинителем.

Мутко надеется, что молодые спортсмены смогут реализовать свой потенциал на Олимпиаде-2018