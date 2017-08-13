Виталий Мутко: "Россия думает о подготовке, а не о бойкоте Игр-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что Россия не думает о бойкоте Олимпийских игр 2018 года в случае, если МОК отстранит сборную. Он также добавил, что не должны страдать спортсмены, которые ни в чем не замешаны.

Ранее сайт Insidethegames сообщал, что российская сторона сообщила МОК, что будет бойкотировать Игры-2018, если не получит допуск до турнира под флагом своей страны. Глава МОК Томас Бах позже заявил, что организация продолжает работу по поводу участия сборной России в Олимпиаде.

– МОК объявил, что до октября-ноября будут приняты решения, соответствующие комиссии созданы. Сейчас нет смысла ни на что реагировать, пока решений нет, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Как будут – будем принимать свои, но мы сейчас думаем не о бойкоте, а о подготовке к Олимпиаде. Мы не поощряем коллективной ответственности, не должны страдать спортсмены, которые ни в чем не замешаны. Те, кто нарушает антидопинговые правила, никогда не поощрялись в России.

Мы раньше брали до 15 тысяч проб в год, до 200 человек отстраняли. Сейчас нас второй год контролируют другие организации – отстранили 11-12 человек. Бума никакого нет. Мы себя контролируем лучше, чем контролирует внешний мир.