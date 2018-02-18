Виталий Мутко: "Родченков хочет свои схемы перегрузить на государство"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову не стоит относиться всерьез. По словам Мутко, словам Родченкова о программе государственной поддержки допинга не стоит доверять.

– Мы сейчас так его раскрутили, будто он какая-то серьезная фигура, сказал Мутко. - Да, он был важным человеком в области борьбы с допингом. У него было много информации. Выяснилось, что злоупотреблял положением. Его послушать, так окажется, что он общался с руководством страны и со мной в Сочи в одном номере жил! Это смешно, конечно. Есть заявление Следственного комитета, в котором сказано, что Родченков брал деньги, продавал, покрывал. Теперь все свои схемы хочет перегрузить на государство. (Илья АНДРЕЕВ)

Полностью интервью Мутко