Виталий Мутко: "Решение CAS не могло быть другим из-за процедуры приглашения МОК спортсменов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2018, не могло быть другим из-за процедуры приглашения спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК).
– Это решение, конечно, другим и не могло быть, – цитирует ТАСС Мутко. – Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков.
Эта процедура приглашения или неприглашения, как у коммерческого частного клубного турнира. Это все-таки Олимпийские игры. Все это понизит конкуренцию и внимание к играм.
Без лидеров им сложно, конкурентной среды мало. Нужно сосредоточиться на поддержке команды. Главное, чтобы на Играх у кого-то среди организаторов не было соблазна укрепить себя по линии дальнейшей дискредитации спортсменов, чтобы отношение было ко всем одинаковое.
А что касается недопущенных ребят, то им будет оказана поддержка. Впереди еще много стартов, они еще реализуют себя.
alekstsm
Реально бесит!!!, молчал бы уже и про спорт вообще не заикался.
10:39
iceconnect
« мы будем бороться за наших спортсменов, мы обязательно победим». Цитаты господина «непотопляемого Мутко». на самом деле ничего кроме слов пустых обещаний....... дырка от бублика
08:58
Щас спою
Непотопляемый
08:43
Весёлый©
Во, даже Медалий начал разбираться и читать документы.
08:40