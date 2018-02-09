08:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Решение CAS не могло быть другим из-за процедуры приглашения МОК спортсменов"

4

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2018, не могло быть другим из-за процедуры приглашения спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК).

 
CAS встал на сторону МОК.Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции

– Это решение, конечно, другим и не могло быть, – цитирует ТАСС Мутко. – Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков.

Эта процедура приглашения или неприглашения, как у коммерческого частного клубного турнира. Это все-таки Олимпийские игры. Все это понизит конкуренцию и внимание к играм.

Без лидеров им сложно, конкурентной среды мало. Нужно сосредоточиться на поддержке команды. Главное, чтобы на Играх у кого-то среди организаторов не было соблазна укрепить себя по линии дальнейшей дискредитации спортсменов, чтобы отношение было ко всем одинаковое.

А что касается недопущенных ребят, то им будет оказана поддержка. Впереди еще много стартов, они еще реализуют себя.

Решение СAS: полный перевод

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4943185

4
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

alekstsm

Реально бесит!!!, молчал бы уже и про спорт вообще не заикался.

10:39

iceconnect

« мы будем бороться за наших спортсменов, мы обязательно победим». Цитаты господина «непотопляемого Мутко». на самом деле ничего кроме слов пустых обещаний....... дырка от бублика

08:58

Щас спою

Непотопляемый

08:43

Весёлый©

Во, даже Медалий начал разбираться и читать документы.

08:40

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!