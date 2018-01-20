Виталий Мутко: "Около 200 российских спортсменов примут участие в Играх-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что около 200 российских спортсменов войдут в окончательный список участников зимних Олимпийских игр. В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом.

– Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею.

Создана рабочая группа, которую возглавил четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент ОКР Станислав Поздняков, представители Министерства спорта России, и эта группа четко взаимодействует по этим вопросам с МОК. Предполагаем, что именно Поздняков и возглавит нашу делегацию на Играх в Южной Корее.