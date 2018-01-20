Виталий Мутко: "Около 200 российских спортсменов примут участие в Играх-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что около 200 российских спортсменов войдут в окончательный список участников зимних Олимпийских игр. В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом.
– Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею.
Создана рабочая группа, которую возглавил четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент ОКР Станислав Поздняков, представители Министерства спорта России, и эта группа четко взаимодействует по этим вопросам с МОК. Предполагаем, что именно Поздняков и возглавит нашу делегацию на Играх в Южной Корее.
kolos249
О, вот и Шмутко опять нарисовался. Сильно жалеет товарищ, что его не отправят в Корею возглавлять нейтральную делегацию с белыми флажками.
19:38
Dymanomashina
Ну и?
19:27
viktorxal
ДА вам и 10 спортсменов хватит,лишь бы поехала делегация в составе 1000 человек
19:24
kino
Мутко рот закрой .Опозорил все и всяк. Друг Путина и семьи. Делайте выводы ЕСЛИ У ВАС МОЗГИ И СОВЕСТЬ ЕСТЬ!!!!!
19:20
К.Б.Ын
Пусть едут за свой счёт. Белый флаг. Гимна нет.
19:01
Блок
МУтко , а куда делись спорсмены однодневки аля Чемпионы Липницкая и Сотникова? Они вроде ещё молодые и конец? И за какие заслуги старик Погребняк в динамо получает миллионы , он вроде ни одного матча не играл достойно? А на развитие детского юношеского спорта денег нет!)))
18:50