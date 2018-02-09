Виталий Мутко - о недопуске россиян на Игры: "Эта процедура, как у коммерческого частного клубного турнира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2018, не могло быть другим из-за процедуры приглашения спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК).

– Это решение, конечно, другим и не могло быть, – цитирует ТАСС Мутко. – Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков.

Эта процедура приглашения или неприглашения, как у коммерческого частного клубного турнира. Это все-таки Олимпийские игры. Все это понизит конкуренцию и внимание к играм.

Без лидеров им сложно, конкурентной среды мало. Нужно сосредоточиться на поддержке команды. Главное, чтобы на Играх у кого-то среди организаторов не было соблазна укрепить себя по линии дальнейшей дискредитации спортсменов, чтобы отношение было ко всем одинаковое.

А что касается недопущенных ребят, то им будет оказана поддержка. Впереди еще много стартов, они еще реализуют себя.

Решение СAS: полный перевод