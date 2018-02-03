Виталий Мутко: "Нужно сделать все, чтобы оправданные атлеты могли выступить на Олимпиаде"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что "чистота" российских спортсменов не вызывает у него сомнений. 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

- Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов, теперь нужно сделать все, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде, - цитирует ТАСС Мутко. - Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут.

Мы рассчитываем, что вопросы будут решаться во взаимодействии, в дискуссии. Если это будут постоянные ультиматумы и непризнания, то это будет другой разговор. Эмоции нужно оставить в стороне и говорить на правовой основе, поскольку нарушается главный принцип - не наказывать без вины. Пока еще не получили мотивировочную часть (решения CAS), поэтому рано давать оценки тому, чего пока нет. Есть пока только сам факт оправдания.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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