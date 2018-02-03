13:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Нужно сделать все, чтобы оправданные атлеты могли выступить на Олимпиаде"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что "чистота" российских спортсменов не вызывает у него сомнений. 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

- Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов, теперь нужно сделать все, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде, - цитирует ТАСС Мутко. - Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут.

Мы рассчитываем, что вопросы будут решаться во взаимодействии, в дискуссии. Если это будут постоянные ультиматумы и непризнания, то это будет другой разговор. Эмоции нужно оставить в стороне и говорить на правовой основе, поскольку нарушается главный принцип - не наказывать без вины. Пока еще не получили мотивировочную часть (решения CAS), поэтому рано давать оценки тому, чего пока нет. Есть пока только сам факт оправдания.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Солёный

rusfed 2.0 ... а на какой ему столько недвиги... ее же содержать нужно, налоги платить и т.п... а это ну не менее четвертака лямов в год, минимум...

22:21

igorentiy-1963

Нужно тебе по башке надавать!

18:13

rusfed 2.0

Мутко еще сам вас пожалеет ))) "У вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко и его семьи нашли имущество почти на миллиард рублей. Оказалось, что политик и его близкие родственники владеют элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. Так, родственникам Мутко отошли две квартиры стоимостью более 200 миллионов рублей на Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге. Также у семьи политика есть жилплощадь на Ленинских проспектах в обоих городах (каждая по 15 миллионов рублей), двухэтажный пентхаус на 7-й Советской в Петербурге (80 миллионов рублей), а также участок в 12 тысяч квадратных метров в элитном поселке Комарово (около 500 миллионов)."

17:19

sukhoy63

Леоньтьечу осталось только спеть песню с олимпиады 80 -"...нужно, сделать все, чтоб вовек олимпийский огонь не погас..."

16:55

yspesh4

А мне его жаль. Стать именем нарицательным навсегда, зная, что так будет... "Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть" (с). Пусть говорит фром хиз харт.

16:17

rusfed 2.0

Это он к нам обращается, что ль?

15:09

Kakhankov

Думается, спортивным журналистам, пора прекратить давать слово г-ну Мутко.

14:52

Albertozi

Проснулся горе-министр

14:12

ntsg62

И здесь он хочет примазаться,надо было раньше шевелиться!Иди,поднимай турбизнес,там появились серьезные деньги!!!

14:07

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Практически, впервые за ДВА месяца и ЭТА медуза высказалась?????

14:06

andrus69

Неужели ему еще дают слово ....

13:55