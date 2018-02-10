19:21 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Непряева выглядела прилично. Проиграть всего 30 секунд - достойное выступление"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко похвалил лыжницу Наталью Непряеву за достойное выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Непряева финишировала восьмой, отстав на 33 секунды от победительницы Шарлотте Калле

- Я считаю, что и Непряева выглядела сегодня очень прилично, да еще и в такой компании быть восьмой. Проиграть только 30 секунд – очень достойное выступление, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180210/1132310181.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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kolos249

Админ в "СЭ" - явно тайный поклонник Мутко. Недаром стирает всю критику в адрес своего кумира.

21:13 10 февраля

Щас спою

Нечтожество

20:58 10 февраля

alex lav

Особо ценный комментарий гражданина Мутко.

20:26 10 февраля

PLUT-IN

Всё божья роса как говорится, утерся и пошел дальше прохвост.

20:19 10 февраля

alur66

Ну все -заговорил и главный могильщик русского спорта.

20:03 10 февраля

Vitalich-57

Виталик вылез из схрона... Давно не слышно было. Мог бы и Акимову похвалить, все-таки она попала в тройку отстрелявшихся на ноль, из 87-ми...

19:50 10 февраля

CanagliaVova

Опрос нужен. Кто лучший комментатор: Мутко или Губерниев

19:32 10 февраля

Saypin

А кто этого пожизненно забаненного в эфир и к микрофону пускает?

19:27 10 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!