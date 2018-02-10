Виталий Мутко: "Непряева выглядела прилично. Проиграть всего 30 секунд - достойное выступление"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко похвалил лыжницу Наталью Непряеву за достойное выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Непряева финишировала восьмой, отстав на 33 секунды от победительницы Шарлотте Калле.
- Я считаю, что и Непряева выглядела сегодня очень прилично, да еще и в такой компании быть восьмой. Проиграть только 30 секунд – очень достойное выступление, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.
Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180210/1132310181.html
kolos249
Админ в "СЭ" - явно тайный поклонник Мутко. Недаром стирает всю критику в адрес своего кумира.
21:13 10 февраля
Щас спою
Нечтожество
20:58 10 февраля
alex lav
Особо ценный комментарий гражданина Мутко.
20:26 10 февраля
PLUT-IN
Всё божья роса как говорится, утерся и пошел дальше прохвост.
20:19 10 февраля
alur66
Ну все -заговорил и главный могильщик русского спорта.
20:03 10 февраля
Vitalich-57
Виталик вылез из схрона... Давно не слышно было. Мог бы и Акимову похвалить, все-таки она попала в тройку отстрелявшихся на ноль, из 87-ми...
19:50 10 февраля
CanagliaVova
Опрос нужен. Кто лучший комментатор: Мутко или Губерниев
19:32 10 февраля
Saypin
А кто этого пожизненно забаненного в эфир и к микрофону пускает?
19:27 10 февраля