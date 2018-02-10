Виталий Мутко: "Непряева выглядела прилично. Проиграть всего 30 секунд - достойное выступление"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко похвалил лыжницу Наталью Непряеву за достойное выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Непряева финишировала восьмой, отстав на 33 секунды от победительницы Шарлотте Калле.

- Я считаю, что и Непряева выглядела сегодня очень прилично, да еще и в такой компании быть восьмой. Проиграть только 30 секунд – очень достойное выступление, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

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