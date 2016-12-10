15:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Недопуска россиян на Олимпиаду-2018 быть не должно, потому что у МОК нет претензий к ОКР"

0
0
0

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что спортсмены сборной России не могут быть не допущены к зимним Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, так как Игры проводятся Международным олимпийским комитетом, у которого нет вопросов и претензий к Олимпийскому комитету России.

Вчера была представлена вторая часть доклада Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных крупных турнирах с 2011 по 2015 год.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Тайная явь Родченкова

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена в июле 2016 года ВАДА призывала отстранить от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов.

- Олимпийские игры проводятся Международным олимпийским комитетом, к нашему олимпийскому комитету, как вы видели, никаких вопросов нет, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Как они считают, ОКР не участвовал, кто-то абстрактный участвовал в этом. Мне кажется, что МОК свое направление взял - что не должно быть коллективной в данном случае ответственности.

Вот есть конкретный спортсмен и давайте разбираться, как во всем мире разбираются. Почему к России должно быть другое отношение? Если он что-то нарушал, то давайте его наказывать. А у нас сейчас введен закон об уголовной ответственности, и мы, в свою очередь, рассмотрим, кто этого спортсмена побуждал и прочее.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161210/1113524397.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ