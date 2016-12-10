Виталий Мутко: "Недопуска россиян на Олимпиаду-2018 быть не должно, потому что у МОК нет претензий к ОКР"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что спортсмены сборной России не могут быть не допущены к зимним Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, так как Игры проводятся Международным олимпийским комитетом, у которого нет вопросов и претензий к Олимпийскому комитету России.

Вчера была представлена вторая часть доклада Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных крупных турнирах с 2011 по 2015 год.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена в июле 2016 года ВАДА призывала отстранить от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов.

- Олимпийские игры проводятся Международным олимпийским комитетом, к нашему олимпийскому комитету, как вы видели, никаких вопросов нет, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Как они считают, ОКР не участвовал, кто-то абстрактный участвовал в этом. Мне кажется, что МОК свое направление взял - что не должно быть коллективной в данном случае ответственности.

Вот есть конкретный спортсмен и давайте разбираться, как во всем мире разбираются. Почему к России должно быть другое отношение? Если он что-то нарушал, то давайте его наказывать. А у нас сейчас введен закон об уголовной ответственности, и мы, в свою очередь, рассмотрим, кто этого спортсмена побуждал и прочее.