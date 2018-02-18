Виталий Мутко: "Когда 70 лидеров сборной не допускают до Олимпиады, сложно показать что-то еще"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что доволен выступлением сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. На данный момент в активе России 3 серебряных и 8 бронзовых наград, в медальном зачете она занимает 20-е место. Из 11 медалей пять (серебро и 4 бронзы) сборной принесли лыжники.
- Боремся практически во всех дисциплинах, - отметил Мутко. - В санном спорте, конечно, могли бы лучше выступить, в парном катании. Большие ожидания были. Где-то, может быть, опыта не хватило. Но в целом выступает достойно, здорово. Молодцы! А наши молодые лыжники просто творят чудеса.
Наверное, всем хочется большего, но когда 70 лидеров не допускают до соревнований, сложно показать что-то еще. Где-то приходится выступать в усеченных составах. (Илья АНДРЕЕВ)
Полностью интервью Мутко //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Эугенио
Почем допинг для народа, Леонтич?
00:43
zukunft
ОАР - 170.
00:37
А-спид
Когда 70 человек не допускают тот кто за это отвечает уходит в отставку.
00:36
zukunft
Для справки: количество олимпийцев, Норвегия - 109, ОАР - 168.
00:33
Алексей Федоров
Мутко что-то знает...Про царя...Ведь еще не застрелили и даже не посадили. Он - в команде. Teem.
00:27
sailor1990
Это он из камеры вещает, где ему самое место?
00:12
NF
Ну наконец-то, режим отряхнул Мутко от нафталина, чтобы тот начал оправдывать исторический позор и отмазывать власть...
00:10
zukunft
Вольно или невольно, но МОС оказал замечательную услугу РФ - обрезку состава. Представьте, что Бах отмел все претензии WADA как бездоказательные и объявил, что доверяет ОКР и считает Россию первой зимней державой мира. Вот как бы сегодня смотрелись сочинские 13 золотых при 33 медалей. Вот где пошли бы вопросы, а так тему замусолили и рассыпали.
00:10
barsathebest
Виталий, позвони мне, аналитика не помешает, авось, и поможем.
00:03
Бен Ричардс
Только у нас возможна ситуация, когда чиновника, ответственного за то, что государство и спорт опустили ниже плинтуса (при этом его самого МОК с позором пожизненно выставил за дверь), назначают с повышением в вице-премьеры правительства, а ведущая спортивная газета делает вид,будто ничего не произошло и как ни в чем не бывало интересуется у этого деятеля мнением о выступлении наших спортсменов без флага и страны на Олимпийских играх.
23:57 18 февраля
barsathebest
Мутко, ты готов один на один в интеллект баттл выйти, или мне матом тебя ушататать просто???
23:54 18 февраля
merniloskut
Мутко вернуть обратно в Зенит!
23:52 18 февраля
barsathebest
Ещё раз, на полиграф!!! Ты не очкуешь, Леончишь???
23:51 18 февраля
Boleijj protiv
Главного командира тоже не допустили!
23:47 18 февраля
Boleijj protiv
146% лидеров не допущено.
23:46 18 февраля
zukunft
Устюгов, Шипулин, Юсков, Кулижников, Никитина, Иванова, Третьяков, ещё три-четыре лица, остальное паровоз. Может Мутко собирался двумя составами в эстафете сегодня бежать? Тут ещё какой момент, скажем в разделке пробежал бы Устюгов быстрее Спицова, и что? лишил бы парня бронзы. Это я к тому, что что там, где бронза ничего добавить нельзя, либо повторить, либо заменить.
23:45 18 февраля
Lars Berger
Как и где он 70 лидеров насчитал?!!
23:40 18 февраля
Lars Berger
Похоже, он тоже смотрит Олимпиаду.
23:39 18 февраля
Chingizid
Да эту тварь к стенке ставить надо.
23:16 18 февраля
and0508
Каких 70???
23:14 18 февраля
Yury
Спорт-Экспресс! Очень актуально, что думает заслуженный моторист про Олимпиаду? :) Нам о-о-очень интересно! !!
23:08 18 февраля
NVA23
Что ты, Виталий Мутко, сделал для того, чтобы их пустили?!
23:07 18 февраля
Ytiii2018
Господи , да когда уже заткнется !!! Развалил всё , не защитил этих 70 , и рот ещё открывает . Нет ни стыда , ни совести .
23:02 18 февраля
Русский Я
Значит в планах было +70 медалей, ясненько, так и запишем.
22:56 18 февраля