Виталий Мутко: "Когда 70 лидеров сборной не допускают до Олимпиады, сложно показать что-то еще"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что доволен выступлением сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. На данный момент в активе России 3 серебряных и 8 бронзовых наград, в медальном зачете она занимает 20-е место. Из 11 медалей пять (серебро и 4 бронзы) сборной принесли лыжники.

- Боремся практически во всех дисциплинах, - отметил Мутко. - В санном спорте, конечно, могли бы лучше выступить, в парном катании. Большие ожидания были. Где-то, может быть, опыта не хватило. Но в целом выступает достойно, здорово. Молодцы! А наши молодые лыжники просто творят чудеса.

Наверное, всем хочется большего, но когда 70 лидеров не допускают до соревнований, сложно показать что-то еще. Где-то приходится выступать в усеченных составах. (Илья АНДРЕЕВ)

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