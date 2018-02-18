22:50 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Когда 70 лидеров сборной не допускают до Олимпиады, сложно показать что-то еще"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что доволен выступлением сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. На данный момент в активе России 3 серебряных и 8 бронзовых наград, в медальном зачете она занимает 20-е место. Из 11 медалей пять (серебро и 4 бронзы) сборной принесли лыжники.

- Боремся практически во всех дисциплинах, - отметил Мутко. - В санном спорте, конечно, могли бы лучше выступить, в парном катании. Большие ожидания были. Где-то, может быть, опыта не хватило. Но в целом выступает достойно, здорово. Молодцы! А наши молодые лыжники просто творят чудеса.

Наверное, всем хочется большего, но когда 70 лидеров не допускают до соревнований, сложно показать что-то еще. Где-то приходится выступать в усеченных составах. (Илья АНДРЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Эугенио

Почем допинг для народа, Леонтич?

00:43

zukunft

ОАР - 170.

00:37

А-спид

Когда 70 человек не допускают тот кто за это отвечает уходит в отставку.

00:36

zukunft

Для справки: количество олимпийцев, Норвегия - 109, ОАР - 168.

00:33

Алексей Федоров

Мутко что-то знает...Про царя...Ведь еще не застрелили и даже не посадили. Он - в команде. Teem.

00:27

sailor1990

Это он из камеры вещает, где ему самое место?

00:12

NF

Ну наконец-то, режим отряхнул Мутко от нафталина, чтобы тот начал оправдывать исторический позор и отмазывать власть...

00:10

zukunft

Вольно или невольно, но МОС оказал замечательную услугу РФ - обрезку состава. Представьте, что Бах отмел все претензии WADA как бездоказательные и объявил, что доверяет ОКР и считает Россию первой зимней державой мира. Вот как бы сегодня смотрелись сочинские 13 золотых при 33 медалей. Вот где пошли бы вопросы, а так тему замусолили и рассыпали.

00:10

barsathebest

Виталий, позвони мне, аналитика не помешает, авось, и поможем.

00:03

Бен Ричардс

Только у нас возможна ситуация, когда чиновника, ответственного за то, что государство и спорт опустили ниже плинтуса (при этом его самого МОК с позором пожизненно выставил за дверь), назначают с повышением в вице-премьеры правительства, а ведущая спортивная газета делает вид,будто ничего не произошло и как ни в чем не бывало интересуется у этого деятеля мнением о выступлении наших спортсменов без флага и страны на Олимпийских играх.

23:57 18 февраля

barsathebest

Мутко, ты готов один на один в интеллект баттл выйти, или мне матом тебя ушататать просто???

23:54 18 февраля

merniloskut

Мутко вернуть обратно в Зенит!

23:52 18 февраля

barsathebest

Ещё раз, на полиграф!!! Ты не очкуешь, Леончишь???

23:51 18 февраля

Boleijj protiv

Главного командира тоже не допустили!

23:47 18 февраля

Boleijj protiv

146% лидеров не допущено.

23:46 18 февраля

zukunft

Устюгов, Шипулин, Юсков, Кулижников, Никитина, Иванова, Третьяков, ещё три-четыре лица, остальное паровоз. Может Мутко собирался двумя составами в эстафете сегодня бежать? Тут ещё какой момент, скажем в разделке пробежал бы Устюгов быстрее Спицова, и что? лишил бы парня бронзы. Это я к тому, что что там, где бронза ничего добавить нельзя, либо повторить, либо заменить.

23:45 18 февраля

Lars Berger

Как и где он 70 лидеров насчитал?!!

23:40 18 февраля

Lars Berger

Похоже, он тоже смотрит Олимпиаду.

23:39 18 февраля

Chingizid

Да эту тварь к стенке ставить надо.

23:16 18 февраля

and0508

Каких 70???

23:14 18 февраля

Yury

Спорт-Экспресс! Очень актуально, что думает заслуженный моторист про Олимпиаду? :) Нам о-о-очень интересно! !!

23:08 18 февраля

NVA23

Что ты, Виталий Мутко, сделал для того, чтобы их пустили?!

23:07 18 февраля

Ytiii2018

Господи , да когда уже заткнется !!! Развалил всё , не защитил этих 70 , и рот ещё открывает . Нет ни стыда , ни совести .

23:02 18 февраля

Русский Я

Значит в планах было +70 медалей, ясненько, так и запишем.

22:56 18 февраля

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