Виталий Мутко: "Если смотреть с правовой точки зрения, то сомнений в участии РФ в Игр-2018 нет"

Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко отметил, что если смотреть с юридической точки зрения, с позиции справедливости, то никаких сомнений в участии сборной России в Олимпийских играх-2018 нет. Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти заявил, что Россию нужно отстранить от участия в Игр-2018. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта.

– Еще раз скажу: если мы смотрим с юридической точки зрения, с правовой основы, с позиции справедливости, то никаких сомнений в участии в Олимпиаде-2018 нет, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Потому что у нас команда, которая сегодня открыта и находится у всех на виду. И все предыдущие годы до Олимпиады в Сочи была открыта. Сейчас уже два года на виду. Тот же Сергей Устюгов выступал и в Сочи, и до Сочи – это же не человек-однодневка. И я не вижу здесь никаких проблем.

Если не будет вмешиваться политика. Но нам жаловаться не нужно – нам нужно делать свою работу. То, что сейчас делает каждая федерация, каждый спортсмен.