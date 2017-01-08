20:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Если смотреть с правовой точки зрения, то сомнений в участии РФ в Игр-2018 нет"

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Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко отметил, что если смотреть с юридической точки зрения, с позиции справедливости, то никаких сомнений в участии сборной России в Олимпийских играх-2018 нет. Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти заявил, что Россию нужно отстранить от участия в Игр-2018. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта.

– Еще раз скажу: если мы смотрим с юридической точки зрения, с правовой основы, с позиции справедливости, то никаких сомнений в участии в Олимпиаде-2018 нет, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Потому что у нас команда, которая сегодня открыта и находится у всех на виду. И все предыдущие годы до Олимпиады в Сочи была открыта. Сейчас уже два года на виду. Тот же Сергей Устюгов выступал и в Сочи, и до Сочи – это же не человек-однодневка. И я не вижу здесь никаких проблем.

Если не будет вмешиваться политика. Но нам жаловаться не нужно – нам нужно делать свою работу. То, что сейчас делает каждая федерация, каждый спортсмен.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20170108/1114694149.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PELMEN GUBASTIY

А такая Бездарь, как ТЫ, с "правовой" точки зрения народные деньги получаешь????

21:03

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