Винс Трочек: "Принятие решения об участии игроков в Олимпиаде будет непростым для НХЛ"

Нападающий сборной Северной Америки и "Флориды" Винс Трочек хотел бы принять участие в Олимпийских играх-2018. При этом форвард уверен, что НХЛ будет непросто принять решение по этому вопросу.

- Я был бы просто счастлив иметь возможность выступать на таких турнирах, как Олимпиады и Кубки мира, раз в два года, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Трочека. - Если буду нужен своей сборной - как вообще от такого можно отказываться? В конце концов, Кубок мира можно рассматривать и как часть подготовки к сезону, просто несколько иной, чем та, которая бывает в обычные годы. Но, судя по всему, для НХЛ это будет непростым решением.

На эти турниры приезжают и возрастные игроки, для которых 100-матчевые сезоны могут быть чрезмерной нагрузкой. Но, глядя на ситуацию с нашей колокольни, если есть возможность сыграть за свою страну, отказываться никто не хочет.