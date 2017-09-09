Виктория Синицина: "Самая важная цель на сезон - отобраться на Олимпиаду"

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, считает, что ее дуэту по силам отобраться на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. По ее словам, перед ней и партнером стоит задача кататься максимально чисто.

- Цели на сезон - отобраться на Олимпийские игры. Все реально, - цитирует "Р-Спорт" Синицину. - Это самая важная цель в этом году. До этого будут очень важные этапы Гран-при и чемпионат России, на котором все будет решаться. Задача - кататься максимально чисто.

Все лето поработали хорошо. На сборах в Москве, в Новогорске. Довольны, как прошло межсезонье.