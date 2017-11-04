Виктор Тихонов: "Если Россия не поедет на Игры-2018, это будет очень странно"

Нападающий СКА Виктор Тихонов отметил, что будет очень странно, если сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2018 года. Он также выразил надежду, что наша страна в полном составе сможет выступить на турнире.

– Что думаете по поводу истории с Олимпиадой и россиянами?

– Если Россия не поедет, это будет очень странно, – приводит официальный сайт СКА слова Тихонова. - Вся страна ждет Игры, без России это будет уже не Олимпиада. Надеюсь, все будет нормально, и наша страна в полном составе сможет выступить.

Напомним, по информации "СЭ", КХЛ рассматривает вариант реакции на тот случай, если российская сборная не будет допущена до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или нашей команде предложат выступить под нейтральным флагом. Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена.

Пустят ли на Олимпиаду хоккейную сборную?