12:31 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Видео дня. Северокорейские болельщицы бесят своей поддержкой на Олимпиаде пользователей соцсетей

Болельщики сборной КНДР. Фото REUTERS
Болельщики сборной КНДР. Фото REUTERS
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Пользователи Твиттера активно обсуждают болельщиц из Северной Кореи, которые поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Группа фанаток хором исполняет песни и национальные танцы, громко хлопает и размахивает флагами.

Болельщицы на Играх уже посетили соревнования по конькобежному спорту и хоккею. Пользователи, которые публикуют с ними видео, отмечают, что кореянки "выглядят раздражающе", а их "энтузиазм нервирует".

"Это одно из самых диких вещей, которые я видел в своей жизни! Группа поддержки Северной Кореи на Олимпиаде", - написал один из пользователей.

Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rusfed 2.0

Dynamic0101 Дебил написал. Wildest в данном контексте никак не "дикое", а "удивительное", "поражающее" и т.д. Так что никто, собственно, на этих болельщиц и не наезжает. 13:35 ___________________________ +5

14:03 12 февраля

kac35

Прикольно.

13:56 12 февраля

Vizioso

Очень колоритные девчонки. Жаль, северные в хоккее не представлены. Было бы очень интересно понаблюдать за противостоянием группы поддержки из наших барышень с этой бандой:)

13:10 12 февраля

Holländer-Michel

Нормально шизят)))

12:53 12 февраля

kauperwood37

этот клоун написал не " самое странное", а "самое дикое", что он видел...просто он сам из джунглей

12:44 12 февраля

LEHAAAAAAAAA

Когда Английские фанаты поют это норма, чем тогда не устраивают Корейцы?

12:42 12 февраля

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