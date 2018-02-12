Видео дня. Северокорейские болельщицы бесят своей поддержкой на Олимпиаде пользователей соцсетей

Пользователи Твиттера активно обсуждают болельщиц из Северной Кореи, которые поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Группа фанаток хором исполняет песни и национальные танцы, громко хлопает и размахивает флагами.

Болельщицы на Играх уже посетили соревнования по конькобежному спорту и хоккею. Пользователи, которые публикуют с ними видео, отмечают, что кореянки "выглядят раздражающе", а их "энтузиазм нервирует".

"Это одно из самых диких вещей, которые я видел в своей жизни! Группа поддержки Северной Кореи на Олимпиаде", - написал один из пользователей.

Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf – Matt Stopera (@mattstopera) 10 февраля 2018 г.