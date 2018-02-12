Видео дня. Северокорейские болельщицы бесят своей поддержкой на Олимпиаде пользователей соцсетей

Пользователи Твиттера активно обсуждают болельщиц из Северной Кореи, которые поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Группа фанаток хором исполняет песни и национальные танцы, громко хлопает и размахивает флагами.
Болельщицы на Играх уже посетили соревнования по конькобежному спорту и хоккею. Пользователи, которые публикуют с ними видео, отмечают, что кореянки "выглядят раздражающе", а их "энтузиазм нервирует".
"Это одно из самых диких вещей, которые я видел в своей жизни! Группа поддержки Северной Кореи на Олимпиаде", - написал один из пользователей.
Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.
This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf– Matt Stopera (@mattstopera) 10 февраля 2018 г.
Collaboration with @BTS_twt ? North Korean cheering squad shows off Korean ballet moves while BTS' mega hit song Blood, Sweat & Tears is playing pic.twitter.com/TLveHdCQuC– Sohee Kim (@soheefication) 10 февраля 2018 г.
rusfed 2.0
Dynamic0101 Дебил написал. Wildest в данном контексте никак не "дикое", а "удивительное", "поражающее" и т.д. Так что никто, собственно, на этих болельщиц и не наезжает. 13:35 ___________________________ +5
14:03 12 февраля
kac35
Прикольно.
13:56 12 февраля
Vizioso
Очень колоритные девчонки. Жаль, северные в хоккее не представлены. Было бы очень интересно понаблюдать за противостоянием группы поддержки из наших барышень с этой бандой:)
13:10 12 февраля
Holländer-Michel
Нормально шизят)))
12:53 12 февраля
kauperwood37
этот клоун написал не " самое странное", а "самое дикое", что он видел...просто он сам из джунглей
12:44 12 февраля
LEHAAAAAAAAA
Когда Английские фанаты поют это норма, чем тогда не устраивают Корейцы?
12:42 12 февраля