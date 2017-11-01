Вице-президент ВАДА: "Допуск России к Играм-2018 нужно обсудить открыто и прозрачно"

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд призвала к открытой и прозрачной дискуссии о допинговом кризисе в России на заседании совета в сентябре этого года. Она призвала главу ВАДА Крэйга Риди и гендиректора агентства Оливье Ниггли обеспечить обсуждение ситуации на заседании в Сеуле 16 ноября.

- По моему мнению, эту ситуацию необходимо обсудить открытым и прозрачным образом в Сеуле, - цитирует Inside the Games Хеллеланд. - Именно поэтому я направила электронное письмо Крэйгу Риди и Оливье Ниггли, чтобы вся информация по теме была подготовлена для обсуждения и чтобы ВАДА приняло правильное решение. ВАДА нужно решить, рекомендовать и МОК и МПК запретить россиянам выступать под российским флагом в Корее, или допустить их к участию в Играх в Пхенчхане.