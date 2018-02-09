Вице-президент США отказался от участия в ужине перед открытием Олимпиады из-за представителя КНДР

Вице-президент США Майк Пенс отказался от участия в торжественном ужине перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане, сообщает AFP. Пенс поздоровался с некоторыми участниками мероприятия, но не остался на сам ужин, сославшись на занятость.
По данным источника, такое решение Пенс принял из-за присутствия за праздничным столом представителя КНДР. Причем вице-президент США должен был сидеть напротив него.
Есть мнение...
Он просто не ест собак, господ.
15:31
Roov
Может у него диета. Или язва
15:07
ГлебСПб
Видел фотки: некоторые корейцы митингуют против участия Северной Кореи, под своими, американскими и... израильскими флагами. А Израиль-то тут причём, когда речь идёт об отношениях двух Корей? Ну, видимо, причём-то...
14:55
Весёлый©
НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
14:32
And60
Самая позорная Олимпиада в истории! Нужно создавать свои Игры Доброй воли, с хорошими призовыми и почетными наградам. Эти игры себя исчерпали.
14:30
Щас спою
Ну и правильно,нечего собаке за столом сидеть
14:23
shpasic
слабаки. а ведь могли бы всей сборной бойкотировать участие в Играх из-за присутствия спортсменов из КНДР.
14:19
Несвин
А что так? Пиндос испугался что кореец ему в тарелку плюнет или в табло зарядит?
14:12
shur
Скандал за скандалом. Жалко корейцев, и тех, и этих
14:11