Вице-президент США отказался от участия в ужине перед открытием Олимпиады из-за представителя КНДР

Вице-президент США Майк Пенс отказался от участия в торжественном ужине перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане, сообщает AFP. Пенс поздоровался с некоторыми участниками мероприятия, но не остался на сам ужин, сославшись на занятость.

По данным источника, такое решение Пенс принял из-за присутствия за праздничным столом представителя КНДР. Причем вице-президент США должен был сидеть напротив него.

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