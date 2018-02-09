14:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Вице-президент США отказался от участия в ужине перед открытием Олимпиады из-за представителя КНДР

9

Вице-президент США Майк Пенс отказался от участия в торжественном ужине перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане, сообщает AFP. Пенс поздоровался с некоторыми участниками мероприятия, но не остался на сам ужин, сославшись на занятость.

По данным источника, такое решение Пенс принял из-за присутствия за праздничным столом представителя КНДР. Причем вице-президент США должен был сидеть напротив него.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Есть мнение...

Он просто не ест собак, господ.

15:31

Roov

Может у него диета. Или язва

15:07

ГлебСПб

Видел фотки: некоторые корейцы митингуют против участия Северной Кореи, под своими, американскими и... израильскими флагами. А Израиль-то тут причём, когда речь идёт об отношениях двух Корей? Ну, видимо, причём-то...

14:55

Весёлый©

НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ!

14:32

And60

Самая позорная Олимпиада в истории! Нужно создавать свои Игры Доброй воли, с хорошими призовыми и почетными наградам. Эти игры себя исчерпали.

14:30

Щас спою

Ну и правильно,нечего собаке за столом сидеть

14:23

shpasic

слабаки. а ведь могли бы всей сборной бойкотировать участие в Играх из-за присутствия спортсменов из КНДР.

14:19

Несвин

А что так? Пиндос испугался что кореец ему в тарелку плюнет или в табло зарядит?

14:12

shur

Скандал за скандалом. Жалко корейцев, и тех, и этих

14:11