Вера Брежнева стала факелоносцем Олимпиады-2018

Популярная певица Вера Брежнева стала одним из факелоносцев Олимпиады-2018. Она несла огонь Игр-2018 на острове Чеджу. 1 ноября факел прибыл в Корею из Греции.
"За тысячи километров от дома я почувствовала, как могут быть объединены люди из разных стран, даже со всеми трудностями перевода, мы все разговариваем на одном языке - на языке мира, уважения и добра", - написала Брежнева в Инстаграме.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
В моей жизни Олимпиада появилась, когда мне было лет 6. Теплое воспоминание : в маленьком городе Днепродзержинск мы с папой у телевизора болеем за наших спортсменов. Тогда для меня не имел значения вид спорта , мне было важно, что мой папа и я были командой, вместе делали одно дело . Вчера на эстафете я снова пережила день "родом из детства". За тысячи километров от дома я почувствовала, как могут быть объединены люди из разных стран, даже со всеми трудностями перевода, мы все разговариваем на одном языке - на языке мира, уважения и добра. Для меня огромной честью стало приглашение участвовать в эстафете Олимпийского огня в статусе "Вдохновителя"... Мой путь был долгим и совсем непростым ( речь не о двух перелетах до острова Чеджу и разных часовых поясах). Я говорю о долгой дороге работы над собой, преодоления себя, постоянного движения вперёд, вопреки всем сложностям и страхам - это моя жизнь, которую как нельзя лучше отражает девиз эстафеты - #dowhatyoucant = делай больше, чем Ты можешь. И я продолжаю это делать. Мне хочется поблагодарить компанию #Samsung за поддержку и возможность убедиться на личном примере, на мировой площадке: неважно профессиональный ли ты спортсмен, будущий гениальный учёный или просто человек - ты сам делаешь свой выбор по жизни, ты можешь быть лучше с каждым днём. Удивительное совпадение. Сегодня папе исполнилось бы 63 года. А его маленькая девочка выросла и стала маленькой частью его любимой Олимпиады. Он бы сейчас мной гордился. ________________________________________________ Отдельное спасибо всем кто за меня рад! 💛