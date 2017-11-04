Вера Брежнева стала факелоносцем Олимпиады-2018

Популярная певица Вера Брежнева стала одним из факелоносцев Олимпиады-2018. Она несла огонь Игр-2018 на острове Чеджу. 1 ноября факел прибыл в Корею из Греции.

"За тысячи километров от дома я почувствовала, как могут быть объединены люди из разных стран, даже со всеми трудностями перевода, мы все разговариваем на одном языке - на языке мира, уважения и добра", - написала Брежнева в Инстаграме.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.