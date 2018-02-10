Василий Гудин: "Крушельницкий и Брызгалова очень переживали, но удалось их успокоить"

Тренер российских керлингистов Василий Гудин признался, что сегодня больше обычного нервничал за своих подопечных Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову. В матче группового этапа олимпийского турнира в дабл-миксте сборная России победила команду Кореи (6:5) и досрочно вышла в плей-офф.

– Сегодня пришлось понервничать больше обычного. Ребята сами слишком переживали, но в перерыве удалось их подбодрить, – цитирует ТАСС Гудина. – Им всегда хочется играть с комфортным преимуществом, плюс для них это первая Олимпиада, они два года к этому шли, хорошо, что в концовке, когда совсем придавило, они смогли мобилизоваться, значит, какие-то резервы есть