07:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Василий Гудин: "Крушельницкий и Брызгалова очень переживали, но удалось их успокоить"


Тренер российских керлингистов Василий Гудин признался, что сегодня больше обычного нервничал за своих подопечных Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову. В матче группового этапа олимпийского турнира в дабл-миксте сборная России победила команду Кореи (6:5) и досрочно вышла в плей-офф.

Сегодня пришлось понервничать больше обычного. Ребята сами слишком переживали, но в перерыве удалось их подбодрить, – цитирует ТАСС Гудина. – Им всегда хочется играть с комфортным преимуществом, плюс для них это первая Олимпиада, они два года к этому шли, хорошо, что в концовке, когда совсем придавило, они смогли мобилизоваться, значит, какие-то резервы есть

 

 

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http://tass.ru/sport/4946129

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